Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, così tengono viva la fiamma dell’amore dopo 20 anni: foto

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, ecco come fanno a tenere viva la fiamma dell’amore dopo 20 anni insieme: l’immagine vi lascerà a bocca aperta.

Sono passati circa 20 anni da quando Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si sono conosciuti al Grande Fratello. Già quando erano all’interno della casa i due si sono avvicinati moltissimo e, nonostante l’iniziale incertezza di lei, sono diventati una coppia. Appena usciti dal programma, poi, l’amore li ha travolti al punto da arrivare all’altare nel giro di un anno.

Oggi i due sono ancora una coppia solida e forte e hanno costruito una splendida famiglia grazie alla nascita dei figli Matilda e Tancredi. Il loro è uno degli amori più longevi del mondo della tv e di recente li abbiamo visti anche ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno raccontato una serie di retroscena e aneddoti sulla loro vita insieme.

Ascanio ha anche confessato che pensa ad un altro figlio, mentre Katia appare più restia. Ma qual è il segreto di questa coppia che dopo 20 anni è ancora così affiatata e unita? Sono in tanti a chiederselo, soprattutto dopo l’ultima apparizione in tv dove Ascanio e Katia si sono mostrati così innamorati.

La verità è che i due tengono sempre viva la fiamma dell’amore attraverso piccoli ‘segreti’ che hanno svelato sui social. Siete curiosi di saperne di più? Ecco le immagini, resterete a bocca aperta!

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, come fanno a tenere viva la fiamma dell’amore dopo 20 anni: ecco le immagini

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una splendida coppia e il loro è uno degli amori più longevi tra quelli nati in tv. Tanti si chiedono quale sia il ‘segreto’ del loro amore e della loro complicità dopo 20 anni e una delle risposte sta sicuramente nel fatto che i due condividono molto tempo e molte esperienze insieme. Lo hanno mostrato anche sui social, guardate qui!

In questi giorni la coppia è in Salento per qualche giorno di vacanza e come sempre condivide diversi momenti sui social. “Ovunque vado mi porto sempre l’occorrente per allenarmi”, ha scritto Katia in una delle sue storie Instagram, “Anche alcuni attrezzi indispensabili per il nostro allenamento di coppia mattutino”, ha poi aggiunto l’ex gieffina.

A quanto pare, dunque, nonostante il passare degli anni Katia e Ascanio continuano a condividere momenti di vita quotidiana, dall’allenamento mattutino di coppia alle partite di golf, sport del quale Ascanio è appassionato e a cui sua moglie si è avvicinata per passare più tempo con lui. Cosa ne pensate di questa coppia?