Come sta davvero il tuo gatto? Basta una sola foto (e questa app pazzesca)

Con una semplice foto è possibile sapere come sta il proprio gatto: non ci vorrà davvero niente. Ecco di cosa stiamo parlando.

Chi ha un animale domestico non può fare a meno di pensare alla sua salute. Deve accertarsi che si senta bene, così da stare tranquillo durante il corso della giornata. Difatti il cibo e l’acqua non sono gli unici aspetti da considerare, in quanto un animale può ammalarsi da un momento all’altro. Soprattutto quando si tratta dei gatti, i quali non mostrano sempre e comunque i sintomi di un malessere.

Questo spiega perché alcuni esperti di Calgary, in Canada, hanno creato un’applicazione molto particolare. Si tratta di un servizio in grado di riconoscere lo stato di salute dei gatti, ma con un modo davvero unico nel suo genere. Sarà sufficiente scattare una foto per sapere la loro condizione, motivo per cui è una idea eccezionale. Vediamo insieme come funziona quest’app e quanto può essere accurata.

Pensi che il tuo gatto stia male? Valuta la sua salute da una foto: merito di un’app

Il nome dell’app è Tably, ed è in grado di rilevare il benessere di un gatto. Per farlo sfrutta un’intelligenza artificiale dopo aver scattato una foto, utile per ricevere una diagnosi di ciò che potrebbe avere. O, se serve, di quello che accadrebbe a breve termine. L’applicazione può addirittura misurare il suo umore e la felicità, determinando se sia in buono stato semplicemente da una foto. Ma non ci riesce per magia: segue uno schema preciso. Scopriamolo insieme.

Vengono tenute in considerazione orecchie, muso, tensione orbitale, baffi e posizione della testa. In questo modo l’intelligenza artificiale può “scannerizzare” il gatto, inviando dei risultati al suo proprietario. Gli sviluppatori raccomandano di inquadrare correttamente l’animale, inoltre anche l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale. Dato che si tratta di un’intelligenza artificiale, può succedere che si sbagli e dia un parere errato.

Il felino deve guardare verso la fotocamera e con un’angolazione corretta. In questo modo, dopo pochi secondi, si potrà sapere di più sul suo stato di salute. Ovviamente non può diventare il sostituto di un veterinario, in quanto c’è sempre bisogno di un parere medico. Però si tratta di un’applicazione davvero interessante, in grado di dare un primo sguardo alla salute del proprio felino.