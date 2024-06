Dieta dell’ultimo minuto: perdi 4 chili in soli 3 giorni

Manca pochissimo alla prova costume ed è tempo di perdere i chiletti in eccesso velocemente, con la dieta dell’ultimo minuto.

La dieta veloce che ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale è un sistema per ripristinare il peso corporeo andando a rimuovere un po’ di eccessi dei mesi precedenti. Ovviamente non è sostitutiva di un percorso nutrizionale corretto da gestire con un medico curante.

La soluzione migliore, in generale, resta quella di rivolgersi ad uno specialista per intraprendere un piano alimentare personalizzato che possa essere un regime a lungo termine e non solo un approccio mirato ma a breve termine.

Dieta dell’ultimo minuto: come perdere peso e rimettersi in forma

La dieta lampo è una delle tante che si trovano in rete che permette di sgonfiare la pancia in poco tempo. Ha delle regole specifiche e fonda su un apporto calorico che, però, non è idoneo per tutti. Dei vari consigli, quelli che sicuramente riporta questo percorso e che possono dare benefici e non problemi sono quelli di bere tanta acqua per aiutare l’organismo a depurarsi, eliminare lo zucchero raffinato a fronte di altre scelte, magari opzioni più idonee o comunque laddove possibile preferire alimenti senza alcuna aggiunta.

Prediligere l’uso di prodotti integrali a quelli classici, condire gli alimenti con spezie e poco olio, sale e aceto quindi senza abusare dei condimenti ed evitando i grassi. Il tutto poi senza consumare bevande gassate o alcoliche, limitando l’assunzione di caffeina e svolgendo almeno 30 minuti di attività fisica al giorno.

Questi consigli, abbinati a pasti sani e bilanciati, permettono di perdere rapidamente peso senza particolari problemi e ripristinando la salute e il proprio benessere. Per la colazione ad esempio viene consigliata della crusca d’avena che fa molto bene e aiuta l’intestino, i fiocchi si possono usare anche come spuntino con un po’ di yogurt.

Guardando al piano alimentare non ci sono stravolgimenti importanti ma ovviamente la direzione è quella di mangiare sano, senza eccessi, eliminando cibi grassi e pronti. A colazione viene riportato un bicchiere di latte parzialmente scremato con caffè e fette biscottate, oppure orzo o tè a seconda dei gusti.

Per merenda frutta o yogurt con un po’ di avena, a pranzo pesce con verdure, una fetta di pane integrale oppure cracker. Nuovamente la merenda come sopra, alternando, accompagnata anche da un quadratino di cioccolato fondente. A cena pollo e verdure, con pane integrale. Di fatto quindi ci sono tutti gli ingredienti necessari e i nutrienti, viene fatta solo un po’ di “pulizia” sugli alimenti che non sono propriamente sani e adeguati.