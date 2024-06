Non solo Kumo! Nel corpo di ballo di Emma Marrone spunta l’ex allieva di Amici “odiata” da Alessandra Celentano

Nel corpo di ballo di Emma Marrone non c’è solo l’ex allievo di Amici Kumo ma anche lei, “odiata” da Alessandro Celentano.

Amici ogni anno lancia nel mondo dello spettacolo tantissimi allievi pronti a farsi strada nel mondo della musica o della danza. Lo stesso è accaduto quest’anno ad un ballerino davvero di talento che, nonostante sia stato eliminato alla prima puntata del Serale, ha avuto la sua rivincita.

Si tratta di Kumo che sta ballando sul palco assieme ad Emma Marrone durante i suoi concerti e che è entrato a far parte del corpo di ballo di Battiti Live. Non solo lui: infatti, assieme al ballerino ci sono altri volti noti di Amici come l’allieva “odiata” da Alessandra Celentano.

Nel corpo di ballo di Emma Marrone oltre a Kumo c’è anche l’allieva “odiata” da Alessandra Celentano

Già qualche settimana fa durante l’esibizione di Emma Marrone a Radio Zeta, in molti avevano riconosciuto il ballerino Kumo sul palco assieme a lei. Non era solo: a ballare sulle note di “Femme Fatale” (la hit della cantante salentina) c’erano anche Alessandro Zaza Covarelli (che aveva anche ballato con Elodie), Chiara Vecchione e Rosa Di Grazia.

Tutti ricorderanno che quest’ultima ballerina è stata davvero “odiata” da Alessandra Celentano quando era allieva nella scuola di Amici (ad Amici 20). L’insegnante, infatti, in ogni edizione “prende di mira” qualche ballerino perché non lo ritiene talentuoso.

Rosa in un’intervista a Verissimo aveva raccontato come la pensava su questa situazione, dicendo: “Io sono entrata ad Amici ed ero consapevole di non essere il prototipo della ballerina di Alessandra, ma la stimo come insegnante e professionista. Le critiche servono, ma ci sono modi e modi. Prima di uscire ho avuto un confronto con lei perché con un suo commento era andata oltre. Le vorrei dire che la ringrazio, ho sempre cercato di prendere il positivo e di migliorarmi perché sapevo di avere delle lacune. Non si può piacere a tutti”.

Rosa ora si sta facendo valere e, nonostante la giovane età, sembra che la sua strada sia proprio la danza. Sul suo profilo Instagram ha postato diversi scatti e video che la ritraggono assieme ad Emma Marrone che è impegnata in tantissimi eventi musicali estivi.

Dunque, Rosa ha accompagnato e accompagnerà l’artista, assieme agli altri ballerini, sui palchi più importanti d’Italia (Tim Summer Hits, Radio Zeta, Battiti Live e così via). Tutti i fan della ballerina, dunque, potranno vederla esibire e notare il suo talento assistendo a questi eventi nelle piazze più importanti d’Italia.