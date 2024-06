Euro 2024, allerta truffe: fate attenzione, conto corrente a rischio

Truffe online, i cyber criminali utilizzano l’Europeo di calcio per ingannare gli utenti. Attenzione a non perdere i vostri risparmi.

C’è un pericolo che incombe sugli appassionati di calcio. Sfruttando Euro24, i malintenzionati cercano di raggirare ignare vittime per rubare soldi e dati sensibili. Vediamo come difendersi dagli attacchi.

Gli italiani amano il calcio e tifare la Nazionale. Europei e Mondiali sono gli eventi che fanno riunire le famiglie e gli amici per gioire o piangere tutti insieme davanti ad una vittoria o una sconfitta. La prima partita di Euro24 è stata vinta, ora aspettiamo il super incontro con la Spagna. I cyber criminali consapevoli di questa passione per gli Azzurri, hanno ideato truffe online sofisticate volte a rubare risparmi e dati personali degli italiani.

Si tratta di finte offerte che solo in apparenza sono legate agli Europei 2024. Biglietti delle partite, streaming illegale, merchandising contraffatto, i raggiri sono numerosi e bisogna sapersi difendere da ogni minaccia che aleggia intorno ad Euro24.

Le truffe online durante gli Europei 2024: come difendersi

La truffa preferita dai malintenzionati riguarda la vendita di biglietti falsi. Online è possibile trovare pagine fraudolente in cui vengono offerti biglietti gratis per vedere le partite Euro24. Viene chiesto all’utente di compilare un form con dati personali come nome, numero di telefono, indirizzo. Il sito sembra quello degli organizzatori ufficiali tanto da far cadere nella trappola molte vittime.

Con le informazioni sensibili raccolte, i cyber criminali possono mettere in atto altri tentativi di phishing oppure possono venderle nel dark web. Per evitare di cadere nel raggiro occorre verificare con attenzione l’autenticità dei venditori di biglietti telematici. Bisogna comprare solamente da fonti ufficiali e affidabili, per esempio il sito UEFA o i rivenditori autorizzati.

Da controllare anche l’URL, deve iniziare con “https” e deve avere il simbolo del lucchetto nella barra del browser. Oltre alla truffa dei biglietti falsi sta circolando un raggiro che ha come protagoniste le criptovalute. I truffatori vendono criptovalute personalizzate con i nomi di giocatori noti e promettono rendimenti straordinari. Mai fidarsi di campagne pubblicitarie aggressive e che parlano di altissimi rendimenti.

L’investimento è successivo ad una ricerca accurata e deve essere effettuato solamente su piattaforme di scambio di criptovalute note e affidabili. Continuiamo con il falso streaming, piattaforme false che offrono copertura esclusiva a basso costo. In realtà sono create per rubare i dati degli utenti e controllarne il browser. Bisogna usare solo piattaforme streaming legali e autorizzate.