Whatsapp diventa una gioia per gli occhi con questo aggiornamento: fallo subito e mi ringrazierai

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp lo fa diventare una gioia per gli occhi: ecco le caratteristiche, fallo subito e non te ne pentirai.

Sono gironi pieni di novità per WhatsApp, che continua ad essere una delle app più utilizzate al mondo nel quotidiano. Ormai da tempo è infatti un punto di riferimento per la messaggistica istantanea, al centro di conversazioni sia private che di assistenza offerta da servizi pubblici e privati.

Stando alle notizie recentemente trapelate, presto WhatsApp dovrebbe aggiungere la sezione dedicata ai contatti preferiti: in questo modo, semplicemente aggiungendo i numeri della rubrica che più abbiamo a cuore o con cui lavoriamo, potremo avere sopra la chat, a portata di mano, i contatti con cui interagiamo più di frequente.

C’è però un’altra novità in arrivo per l’applicazione dal logo col telefono verde: ecco tutti i dettagli trapelati sul web per il nuovo aggiornamento, riguarda la parte grafica e si prepara a portare veramente tanta gioia agli occhi di tutti gli utenti.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp migliora la parte grafica: ecco come

Stando a quanto rivelato dal sito Android Police, sempre molto attento alle novità riguardanti le applicazioni Android, nella versione beta del nuovo aggiornamento (2.24.13.10) è stata individuata una nuova funzione di default, il che vuol dire che sta ormai passando le fasi finale di test ed è pronta ad arrivare a disposizione degli utenti.

Nello specifico, questa nuova funzionalità (molto gradita dagli utenti e attesissima da diverso tempo) permette di impostare l’HD per i contenuti multimediali scaricati dalla chat; una buona notizia soprattutto per visualizzare foto e video ricevuti, ma che ovviamente (vista la qualità) fa diventare i file ricevuti molto più grandi. WhatsApp avverte che, con l’arrivo di questa funzionalità e di maggior qualità in termini di archiviazione, gli utenti dovranno prepararsi a consumare più spazio d’archiviazione e anche più dati nel download.

L’arrivo della nuova funzionalità non significa però che tutti i contenuti scaricati saranno in HD: l’utente potrà scegliere anche di impostare la risoluzione base, scaricando quindi contenuti più leggeri e consumando meno per il download. Visti i tanti aggiornamenti arrivati di recente, è probabile che WhatsApp continuerà ad implementare la parte grafica nel prossimo futuro, anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale e certa a riguardo.