Bonus da 6.500 euro per tutte le coppie in questa condizione: ecco quali sono i requisiti e come fare la richiesta a partire dall’8 luglio

Nei prossimi giorni verrà erogato un bonus da 6500 euro ad alcune coppie. Scopriamo a chi spetta e come fare domanda.

Nel corso dell’anno vengono erogati diversi bonus e voucher destinati alle coppie, alle famiglie con figli o a chi ha un reddito basso. Si tratta di aiuti che arrivano dallo Stato e hanno come scopo quello di rendere meno difficile la vita di tutti i giorni. Di bonus, dopotutto, ce ne sono diversi che vanno da quello per le nuove nascite, a quello per i libri di scuola, per i trasporti o per le vacanze.

E tra questi, ne sta per partire uno tutto nuovo, destinato solo ad alcune coppie specifiche e per le quali sarà possibile fare richiesta a partire dall’8 luglio 2024. Scopriamo di che bonus si tratta e a chi spetta di preciso.

A chi spetta il bonus da 6500 euro appena erogato

Ci sono bonus pensati per ogni occasione e che nel corso degli anni vengono rinnovati al solo scopo di semplificare la vita di tante persone. A volte, poi, capita anche che ne vengano creati di nuovi e studiati appositamente per situazioni di particolare disagio di cui pochi sono a conoscenza ma che gravano indubbiamente su chi è coinvolto in prima persona. Un esempio è il nuovo bonus per coppie di 6500 euro. Un bonus destinato per la precisione alle coppie che hanno in corso una procedura di adozione resasi più lunga del previsto a causa del Covid o dalla situazione critica di alcuni paesi.

Andando più nello specifico, questo bonus è destinato a quelle coppie che hanno avviato una pratica di adozione prima del Covid e che al 1 gennaio 2024 non hanno ancora concluso le procedure. Va poi fatta una suddivisione. Ci sono infatti due categorie distinte che possono fare richiesta. La prima è quella di chi ha subito ritardi a causa del Covid e la seconda è quella di chi sta adottando in un paese con una situazione geopolitica critica come la Cina, la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia. Gli importi del bonus sono variabili e vanno dai 3500 euro ai 6500 a seconda della situazione vissuta dalla coppia.

Per fare domanda per la prima categoria, ovvero quella relativa ai rallentamenti dati dal Covid è importante aver avviato la proceduta prima del 30 gennaio 2020 e il risarcimento sarà di 3500 euro. La seconda categoria è quella di chi sta adottando in paesi con situazioni geopolitiche difficili e che al 1 gennaio 2024 aveva in corso una procedura d’adozione in Cina, Russia, Bielorussia o Ucraina. In questo caso il contributo sarà di 5mila euro. Se infine si rientra in entrambe le categorie, è previsto un rimborso totale di 6500 euro. Per qualsiasi dubbio è possibile scrivere all’indirizzo riportato sul sito del CAI.

Si tratta, ovviamente, di cifre che non colmeranno il vuoto e l’attesa di queste famiglie, ma che potrebbe aiutare quelle che non sono state ancora abbinate a scegliere un altro paese nel quale muoversi e sul quale investire le proprie speranze.