Il titolo di studio di Mauro Corona, non è quello che dicono tutti: da non credere

Non tutti conoscono qual è il vero titolo di studio di Mauro Corona. In molti rimarranno spiazzati quando lo scopriranno: ecco qual è.

Mauro Corona è da diversi anni un volto televisivo a tutti gli effetti, dato che è uno degli ospiti fissi del talk show politico di Bianca Berlinguer. Con lei è stato prima con Cartabianca su Rai Tre e poi con È sempre Cartabianca su Rete 4. Oltre ad essere un opinionista televisivo è anche un alpinista, scultore ligneo e scrittore.

I genitori di Corona sono stati venditori ambulanti e i suoi primi anni di infanzia sono stati in Trentino, in seguito è tornato a Erto, una località in provincia di Pordenone. Fin da quando era piccolo ha seguito il padre nei percorsi avventurosi sui monti, appassionandosi così all’alpinismo. Dal nonno ha imparato la scultura lignea e nel suo tempo privato si dedicava a letture quali Dostoevskji, Cervantes e Tolstoj.

Mauro Corona, quali sono stati i suoi studi?

In molti sanno che Mauro Corona è un soggetto estremamente poliedrico, i cui interessi spaziano in diversi campi: dalla letteratura alla scultura, passando per la natura e la politica. È cresciuto in una famiglia patriarcale, dove la mamma ha lasciato il nucleo familiare dopo la nascita del suo terzo figlio soprattutto per le violenze del marito. Un contesto familiare difficile che ha portato Corona a formarsi da solo, assorbendo tutti gli aspetti positivi e allontanando quelli negativi.

In merito al titolo di studio dell’opinionista di È sempre Cartabianca, sappiamo che fin da quando era molto giovane è stato affascinato e preso da grandi autori della letteratura, studiando e approfondendo i classici. Dopo aver frequentato le elementari si è trasferito con il fratello al Collegio Don Bosco di Pordenone, un periodo che però Corona non ricorda con gioia in quanto gli mancavano le montagne che lo affascinavano.

Dopo aver finito il percorso di studi nel collegio, Corona si è iscritto all’Istituto per geometri Marinoni di Udine dove ha iniziato a frequentare le classi superiori. Tuttavia, è proprio in quegli anni che si è fatto avanti il suo spirito ribelle, tanto che erano numerose le assenze e il poco interesse per le lezioni in classe, una situazione che ha portato l’istituto a decidere per l‘espulsione di Corona dalla scuola per geometri. Dunque, possiamo dire che Mauro non è diplomato e né laureato, ma di certo vanta di una grande cultura e conoscenza del mondo.