Questi dettagli sulla buccia dell’anguria ti mettono in guardia: lasciala lì dov’è e non comprarla

Come scegliere l’anguria in base alla buccia? Questi trucchi ti insegnano a comprare quella giusta e non trovare sorprese a casa.

L’anguria è uno dei frutti più amati e acquistati dell’estate, fresca e dissetante, è perfetta per combattere il caldo. Ma quando la si sceglie, ci sono alcuni dettagli fondamentali che dovresti considerare attentamente. In particolare, una buccia con delle crepe è un segnale di allarme che non dovrebbe essere ignorato.

Spesso si usa la tecnica di “bussare” sulla buccia per capire come è al suo interno. Non è del tutto errato, ma c’è un modo più attento di selezionare il frutto e assicurarsi che sia buono come ci aspettiamo. Scopriamo insieme quali sono i criteri di valutazione della buccia.

Buccia dell’anguria: come scegliere quella giusta con semplici trucchi

Quando vedi un’anguria con la buccia così, è meglio lasciarla dov’è. Gli esperti di Better Homes and Gardens spiegano che le crepe possono indicare problemi che influenzano sia il sapore che la freschezza del frutto. Ma perché si formano queste crepe?

Invecchiamento del frutto : Con il tempo, è normale che la buccia inizi a sviluppare delle crepe. Questo può accadere a causa dell’invecchiamento naturale del frutto.

: Con il tempo, è normale che la buccia inizi a sviluppare delle crepe. Questo può accadere a causa dell’invecchiamento naturale del frutto. Stress durante la crescita o il trasporto: Le angurie possono subire stress durante la crescita, il trasporto o il periodo trascorso in magazzino. Questo tipo di stress può causare la formazione di crepe sulla buccia.

Le crepe sulla buccia possono avere diverse conseguenze negative:

Ingresso di batteri : Le crepe permettono l’ingresso di batteri e altri contaminanti, accelerano il processo di deterioramento del frutto. Questo compromette la freschezza e porta a intossicazioni alimentari.

: Le crepe permettono l’ingresso di batteri e altri contaminanti, accelerano il processo di deterioramento del frutto. Questo compromette la freschezza e porta a intossicazioni alimentari. Perdita di freschezza : Una buccia crepata compromette la distribuzione degli zuccheri e dei succhi all’interno del frutto. Le crepe permettono la fuoriuscita di umidità, rendono l’interno dell’anguria secco e meno succoso.

: Una buccia crepata compromette la distribuzione degli zuccheri e dei succhi all’interno del frutto. Le crepe permettono la fuoriuscita di umidità, rendono l’interno dell’anguria secco e meno succoso. Perdita di nutrienti: Le crepe possono anche causare la perdita di nutrienti importanti come gli antiossidanti e le vitamine A e C, che riducono il valore nutrizionale dell’anguria.

Per evitare di acquistare un’anguria con la buccia crepata, ci sono alcuni accorgimenti da seguire. Assicurati che la buccia sia liscia e priva di crepe o ammaccature. Una buccia uniforme e senza imperfezioni è un buon indicatore di freschezza. Il frutto dovrebbe avere un colore verde brillante. Una macchia gialla indica che è stato lasciato maturare sul terreno, il che è positivo, ma fai attenzione alle macchie marroni o bianche. Infine, batti leggermente sulla buccia. Se il suono è profondo e sordo, significa che è matura. Un suono troppo acuto può indicare che non è ancora matura.

Scegliere un’anguria può sembrare semplice, ma richiede un po’ di attenzione ai dettagli. Per essere sicuro di comprarne una deliziosa e succosa, assicurati di selezionare frutti con una buccia integra e senza crepe. Seguendo questi consigli, potrai gustare tutti i benefici di questo frutto.