Mani intorpidite mentre si dorme: tra le possibili cause ce n’è una abbastanza preoccupante

Ti svegli con le mani addormentate? Sarà sicuramente capitato. Il più delle volte, non è niente di grave. Ma il sintomo non va sottovalutato

Molti di noi si svegliano occasionalmente con le mani intorpidite, una sensazione che può variare dall’essere un fastidio temporaneo a un problema più persistente e preoccupante. Ma cosa causa esattamente questo fenomeno e quando è il caso di consultare un medico?

Partiamo esattamente da questo: il consulto con un medico. Noi lo consigliamo sempre quando affrontiamo argomenti che riguardano la nostra salute, fisica e mentale. Ogni sintomo, anche il più banale e apparentemente innocuo, non deve essere sottovalutato.

L’intorpidimento delle mani durante il sonno può derivare da una varietà di fattori. La causa più comune è la compressione dei nervi dovuta a una posizione scomoda. Quando si dorme con il braccio piegato o la mano sotto il corpo, la pressione sui nervi può limitare temporaneamente il flusso sanguigno e la conduzione nervosa, portando alla sensazione di intorpidimento. Ma vi sono anche altre cause e altre condizioni mediche sottostanti, ben più preoccupanti, che il nostro corpo segnala così.

Mani intorpidite mentre si dorme: perché succede

Un’altra causa frequente è la sindrome del tunnel carpale, una condizione in cui il nervo mediano, che corre dal polso alla mano, viene compresso. Questa sindrome è spesso associata a movimenti ripetitivi del polso, come digitare sulla tastiera o usare un mouse, e può manifestarsi con intorpidimento e formicolio, specialmente durante la notte.

Di solito, dunque, le cause possono essere di natura benigna. Ma l’intorpidimento delle mani può anche essere un sintomo di condizioni mediche più serie. La neuropatia periferica, per esempio, è una condizione in cui i nervi periferici sono danneggiati e può derivare da diabete, carenze vitaminiche o infezioni. Anche l’artrite reumatoide e altre malattie autoimmuni possono causare infiammazione e compressione dei nervi.

Se l’intorpidimento delle mani è occasionale e scompare rapidamente, di solito non c’è motivo di preoccuparsi. Tuttavia, se questa sensazione diventa frequente, intensa o è accompagnata da dolore, debolezza o difficoltà a muovere la mano, è consigliabile consultare un medico. Questi sintomi potrebbero indicare una condizione sottostante che necessita di un trattamento.

Questo fenomeno può essere dovuto anche a una carenza di vitamina B12. Tutto ciò può portare anche stanchezza, debolezza e problemi di coordinazione. Non tutti sanno, inoltre, che, quando il diabete non viene trattato, può portare a problemi nervosi. Il formicolio può peggiorare durante la notte, sia alle mani che ai piedi.