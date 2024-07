Nuovo amore per l’ex vippone tornato ancora single? Beccato in dolce compagnia – Video

Dicevano che fosse tornato single e invece si è già aperto a un nuovo amore: l’ex vippone si mostra in video con una donna per lui molto speciale.

Finito l’amore (chissà se definitivamente), l’ex vippone sembra aver già trovato una referente con cui consolarsi: una partner molto speciale, che di certo saprà offrirgli tutto l’affetto di cui necessita e che saprà anche guidarlo in questo momento un po’ confuso della sua vita. Il video postato sui social dal personaggio reso noto dal Grande Fratello VIP e molto chiacchierato per i suoi tira e molla con l’ex compagna.

I due si erano conosciuti e innamorati proprio nel reality. Era l’edizione 2021 de Il Grande Fratello. Negli ultimi giorni si raccontava che lui fosse molto arrabbiato e deluso, dopo l’ennesima rottura, e soprattutto che non avesse ancora digerito il modo in cui lei ha voluto comunicare al mondo la fine della storia.

Chi sono i protagonisti di questi drammi sentimentali? Lei è Sophie Codegoni, influencer, modella e imprenditrice, classe 2000, passata per Uomini & Donne nel 2020, il Grande Fratello VIP 6 e poi Avanti un Altro, dove si è occupata di svolgere il ruolo di Bonas. Lui, invece è Alessandro Basciano, influencer e dj, pure lui con esperienze a Uomini e Donne, al GF VIP e a Temptation Island.

La notizia della fine del rapporto fra Sophie e Alessandro è arrivata (non proprio come un fulmine a ciel sereno) da un post pubblicato dalla ex Bonas. Il lungo messaggio su Instagram pubblicato da Sophie lascia intendere che la relazione sia giunta al termine a causa di “gravi avvenimenti”. E così Sophie a decidere di mollare il padre di sua figlia Sophie Blue (nata solo pochi mesi fa).

L’ex vippone non è più single? Il video con un’altra donna dopo la rottura con Sophie

I due, che si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, hanno avuto una relazione appassionata ma anche molto tormentata. E ora, da più parti, si maligna che sia stata tutta colpa di Basciano. Da incorreggibile sciupafemmine, il genovese avrebbe tradito Sophie, spezzandole il cuore.

Con gli amici, sembra che lui abbia negato. Intanto però c’è un video che inchioda l’ex vippone: a pochi giorni dalla rottura con Sophie, Alessandro si gode la vita da single e si mostra già in compagnia di un’altra donna. Di chi si tratta? Non ci sono dubbi che per l’ex concorrente del GF VIP sia una donna molto importante…

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita nuovamente e lui ha già un’altra ragazza? Parlare di ragazza è improprio, dato che nel video il trentacinquenne si mostra insieme alla nonna. Ecco dunque la donna che sta consolando il cuore dell’ex vippone…