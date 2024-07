Beautiful, anticipazioni americane: è stato avvelenato, clamoroso colpo di scena

In questo articolo parliamo di Beautiful, anticipazioni Usa. Uno dei personaggi è stato avvelenato, incredibile colpo di scena nella soap.

Un nuovo colpo di scena sta per sorprendere i telespettatori di Beautiful, nelle prossime puntate americane della soap.

Nelle puntate finora in onda in Italia, stiamo assistendo a diverse dinamiche sorprendenti. In primis, la scelta di Douglas di andare a vivere con Steffy e Finn, che ha mandato in crisi Hope e Thomas e che ha determinato una lite tra Steffy e suo fratello. E poi, Sheila e Bill. Il loro rapporto è appeso a un filo, perché inaspettatamente, lei inizia a provare dei sentimenti per un altro uomo.

A Bill, però, dice che è preoccupata per il fatto di non potersi riavvicinare a suo figlio Finn e a suo nipote. Bill cerca di rassicurarla che il figlio potrebbe perdonarla, presto o tardi. In realtà, Finn non intende vederla mai più, né tantomeno permetterle di vedere la sua famiglia. Intanto, Liam e Wyatt cercano di convincere Bill a non stare più con Sheila, ma l’uomo non sembra assolutamente voler sentire ragioni. Intanto, Brooke esce con Hollis, il cameriere de Il Giardino.

Beautiful, puntate americane, un personaggio morirà avvelenato: chi potrebbe averlo ucciso?

Nel frattempo, nelle puntate americane di Beautiful, i colpi di scena sono dietro l’angolo. L’ultimo riguarda un personaggio che morirà avvelenato.

Nello specifico, si tratta di Tom, un personaggio che in Italia non abbiamo ancora abbiamo visto, perché sarà presente nelle puntate future della soap. Tom è un senzatetto che ha aiutato Deacon a ritrovare Sheila, risolvendo il mistero della sua morte apparente. Deacon, per ringraziarlo del suo aiuto, lo ha assunto come rider a Il Giardino, cambiandogli la vita.

Ma un nuovo intrigo, purtroppo, ha portato l’uomo verso un tragico destino. Tutto comincia quando Poppy dice a Bill Spencer che Luna è sua figlia. Il test del DNA lo conferma, ma pare che possa non essere la verità, e che in realtà, il padre di Luna possa essere proprio Tom, il senzatetto. Pare che lui e Poppy si conoscessero da anni, e che Luna sarebbe sua figlia. Tom, quindi, voleva rivelare a tutti questa verità, e questo potrebbe aver spinto Poppy a farlo avvelenare o a farlo lei stessa.

Tuttavia, non sappiamo chi lo abbia ucciso e per ora, quel che è certo, è che Tom è morto avvelenato, qualcuno ha messo qualcosa nel suo drink dopo che si era esibito a Il Giardino. Vedremo, dunque, cosa accadrà.