Non devi fidarti di questi segni zodiacali: in amicizia tradiscono sempre

Trovare un amico di cui fidarsi non è semplice ma, per cominciare, basta evitare le persone che appartengono a certi segni zodiacali.

Alcune persone sembrano infatti naturalmente portate a tradire la fiducia del prossimo per un tornaconto personale, anche quando si tratta di un amico di lunga data o di qualcuno a cui hanno dato la propria parola.

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone opportuniste e piuttosto egoiste, che mettono il proprio vantaggio al di sopra di qualsiasi cosa, anche della parola data. Alcuni segni zodiacali sono più portati di altri ad avere questo tipo di comportamento ed è per questo che sono gli amici peggiori che si possano trovare.

I segni che tradiscono gli amici

GEMELLI – Si dice che, in quanto segno doppio, i Gemelli abbiano due facce: non è affatto sbagliato. I nati di questo segno sono in grado di promettere tutto e il contrario di tutto a seconda del momento o della situazione in cui si trovano. Agiscono sempre e soltanto sulla base del proprio vantaggio e del desiderio di ottenere determinate cose. Nella maggior parte dei casi non si preoccupano di sembrare contraddittori e pensano che, grazie alla loro parlantina, siano in grado di raggirare letteralmente chiunque. Affidare la propria amicizia a un Gemelli è sempre una roulette russa, perché la possibilità che la tradisca è altissima.

VERGINE – In genere i segni di Terra sono leali e coerenti, disposti a tutto pur di mantenere la parola data agli amici e di non tradire la loro fiducia. Questo principio in effetti vale per tutti ma un po’ meno per la Vergine. Ambiziosi oltre ogni dire i nati della Vergine non si fanno alcuno scrupolo a passare sul cadavere degli amici se questo dovesse servire a metterli in una posizione di vantaggio o di prestigio a livello sociale. La Vergine è infatti ossessionata dal successo e non si fa alcun problema a parlare alle spalle delle persone, anche delle persone amiche, per metterle in cattiva luce e apparire migliore di loro.

SCORPIONE – Estremamente vendicativo, lo Scorpione diventa letteralmente un’altra persona nel momento in cui si sente tradito o raggirato dalle persone a cui tiene. Per questo motivo in genere è un amico leale e affezionato, tranne quando subisce un torto. In quel caso non si fa alcuno scrupolo ad agire in maniera sottile e crudele contro chi si è comportato male nei suoi confronti, magari mettendolo in ridicolo davanti a tutti o tradendo la sua fiducia. In quel caso la vendetta dello Scorpione sarà terribilmente efficace e le sue azioni non terranno minimamente conto dell’affetto e della fiducia che fino a poco prima lo legavano alla persona che ha deciso di ferire.