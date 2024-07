Chiara Nasti smentisce tutti, non è come avevamo pensato: ecco cosa sta succedendo

Chiara Nasti smentisce tutti, dopo l’ultima vicenda ha fatto capire chiaramente come stanno le cose: ecco cosa sta accadendo.

L’influencer ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua situazione e ha mandato ai follower un messaggio forte e chiaro: ecco come stanno realmente le cose e cosa sta succedendo a Chiara Nasti. Basta poco per rimettere tutto in discussione.

Al centro della cronaca dopo l’ennesimo furto in casa, Chiara Nasti ne approfitta per chiarire la sua situazione e mostrare che non è affatto come tutti avevamo pensato. I fan in apprensione adesso hanno saputo la verità e non vedevano l’ora di avere aggiornamenti: ecco cosa è accaduto.

Chiara Nasti aggiorna i fan dopo la notizia: ecco cosa è successo all’influencer

Negli ultimi giorni i follower di Chiara Nasti hanno manifestato preoccupazione per una scelta strana della moglie di Mattia Zaccagni. Quest’ultima aveva infatti disattivato il suo account su Instagram. La decisione è stata vista come una scelta legata alla seconda gravidanza in arrivo, dopo la nascita del primo figlio, Thiago. Ma poi è accaduto qualcosa che ha sconvolto tutti. E la ragazza ha messo in chiaro la sua situazione!

L’ultimo post di Chiara Nasti era stato dedicato alla figlia in arrivo e dopo questo era completamente sparita. Nel post citava la canzone di Cesare Cremonini che rimanda al nome della bambina, Dea: “E chi non ha mai visto nascere una Dea, non lo sa cos’è la felicità”. Insomma i fan hanno subito pensato che la Nasti si sia allontanata dai social per concedersi un momento di calma prima della nascita della bimba.

A chiarire questa motivazione sono stati anche Deianira Marzano e Alessandro Rosica, esperti di gossip che hanno rassicurato i fan spiegando come la scelta non sia stata fatta per problemi. Chiara avrebbe deciso di dedicarsi alla famiglia, alle vacanze e alla nascita di Dea. “Non è successo niente” – scrive Deianira Marzano. “Si è staccata un po’ dai social e si riposa visto che sono gli ultimi mesi di gravidanza”. Rosica ha poi aggiunto che era stanca degli haters e che sarebbe tornata dopo qualche mese.

Proprio nei giorni scorsi però dei ladri sono entrati nella villa di Roma portando via Rolex e oggetti preziosi. È la seconda volta da quando la napoletana vive nella villa con il marito Zaccagni. L’influencer è così ritornata suoi social postando le foto e scrivendo un commento per i ladri. Dopo questo post ha però deciso di tornare ad essere attiva sui social. Ha infatti postato una stories in cui si riprende durante una visita medica, forse in vista dell’imminente nascita della bimba.