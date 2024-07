Nuovo codice della strada: ad agosto entreranno in vigore le nuove misure volute da Matteo Salvini

Il Governo inasprisce le regole del Codice della strada per arginare la strage, soprattutto di giovani, sulle strade italiane. Le nuove regole.

Una vera e propria mattanza, soprattutto giovanile. Le nostre strade, purtroppo, continuano a mietere vittime. O, meglio, le vittime degli incidenti stradali sono spesso causate da comportamenti imprudenti e illeciti, che violano le norme del Codice della strada. Per questo, oggi, il Codice della strada sta per subire una netta modifica in termini restrittivi.

A volere fortemente questa riforma è stato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Si tratta di diversi provvedimenti volti ad arginare il numero di incidenti, spesso mortali, che si verificano sulle strade italiane. E l’estate, si sa, da questo punto di vista è una stagione che spesso fa registrare numeri importanti, in maniera molto inquietante.

La maggior parte degli incidenti stradali è dovuta all’alta velocità. Purtroppo, spesso, a patire questa tragica fine sono soprattutto i giovani che, in particolare in questi mesi, si mettono alla guida dopo una serata in discoteca, magari sotto l’effetto di droghe e alcol. E il tragico destino spesso si compie all’alba. Ora, però, il Governo presieduto da Giorgia Meloni vuole provare ad arginare il fenomeno. Almeno a creare dei deterrenti.

Entra in vigore il nuovo Codice della Strada

Conto alla rovescia, dunque, per l’avvento del nuovo Codice della Strada che, nonostante alcune resistenze, dovrebbe entrare pienamente in vigore a partire dal mese di agosto. Il provvedimento voluto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha ricevuto infatti l’ok dai due rami del Parlamento, Camera e Senato, in prima istanza. Manca ora solo il vaglio definitivo di Montecitorio. Ma tutto questo dovrebbe accadere prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

La data da segnare sul calendario è quella del 10 agosto. Entro quel giorno dovrebbero entrare in vigore tutte le novità, alcune delle quali molto più stringenti. Prevista, per esempio, una stretta sulle infrazioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sebbene il tasso alcolemico non sia stato modificato, sarà sufficiente un campione di saliva per rilevare l’uso di stupefacenti. Le sanzioni pecuniarie e accessorie per chi guida ubriaco o drogato sono state inasprite. Le multe variano in base al tasso alcolemico rilevato. Tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, la multa va da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, la multa va da 800 a 3.200 euro, con sospensione della patente da 6 a 12 mesi e arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,5 grammi per litro, la multa va da 1.500 a 6.000 euro, con sospensione della patente da 12 a 24 mesi e arresto da 6 mesi a 1 anno.

Tra le altre importanti novità della riforma vi è un inasprimento delle pene per l’abbandono degli animali, con pene fino a 7 anni di carcere e ritiro della patente per chi rischia di provocare incidenti con morti o feriti. Anche l’uso del telefono alla guida sarà punito più severamente, con la sospensione della patente da una settimana a 15 giorni, e se dall’infrazione deriva un incidente, i tempi di sospensione raddoppiano. Le multe variano da un minimo di 165 a un massimo di 660 euro.

Per gli utilizzatori di monopattini, sarà obbligatorio installare una targa identificativa, avere un’assicurazione e utilizzare il casco. Saranno necessari anche indicatori luminosi di svolta e freno, come per i ciclomotori. Questa misura rappresenta una vera e propria rivoluzione che potrebbe ridurre significativamente la presenza di questi mezzi nelle aree urbane, dove la loro circolazione sregolata ha causato numerosi incidenti, anche mortali.