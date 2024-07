Scandalo Amazon, interviene la Guardia di Finanza: sequestro da 121 milioni per frode

Scandalo Amazon in Italia. Ecco cos’è successo e quale provvedimento è stato messo in atto.

Amazon è senza alcun dubbio tra le realtà che non hanno bisogno di presentazioni e che è più che nota in tutto il mondo per via dei suoi servizi e della loro efficienza. Eppure, in questi giorni, al suo nome si stanno associando parole meno piacevoli del solito e tra le quali spicca frode.

Sembra infatti che Amazon Italia si sia trovata al centro di un controllo che ha portato a scoprire diversi illeciti per i quali l’azienda dovrà ora rispondere. Ma cerchiamo di capire meglio cos’è successo e perché c’è stato un sequestro da 121 milioni per frode a carico di Amazon Italia.

Scandalo Amazon: perché si parla di frode e cos’è successo secondo la Guardia di Finanza

Amazon Italia si trova al centro di un’operazione della Guardia di Finanza di Milano. La filiale italiana ha infatti subito il sequestro di 121 milioni di euro da parte delle Fiamme Gialle e tutto per via di una frode per somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica. In attesa della convalida per le indagini preliminari, ciò che è emerso è che Amazon avrebbe usato un meccanismo di fatture illecito per portare avanti operazioni inesistenti e che con contratti di appalto fittizi per la somministrazione di manodopera avrebbero portato al mancato versamento dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali.

Si tratta ovviamente di un’indagine ancora in corso e che necessita, quindi, di tutti i controlli necessari prima di poter essere considerata conclusa. Un’indagine che rientra a pieno titolo tra le operazioni della Procura nel settore logistico che fino ad oggi ha portato al recupero di 600 milioni di euro restituiti al Fisco da alcune aziende del settore. Un’operazione che com’è facile intuire mira ad andare contro ad ogni possibile pratica illegale nel settore della logistica e tutto al fine di garantire che si rispettino le normative fiscali e del lavoro.

Non resta quindi che attendere il verdetto di queste indagini per capire se Amazon è davvero colpevole e in che modo si sarebbe resa tale agli occhi della Finanza. Intanto fa sempre piacere sapere che ci siano dei controlli in tal senso e che questi vengano svolti con rapidità e con la massima attenzione. Perché la legalità così come la sicurezza sul lavoro sono aspetti importanti che non andrebbero mai sottovalutati.