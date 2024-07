Sei ancora in tempo per mettere il climatizzatore in casa: ora risparmi più della metà

Il caldo diventa sempre più insopportabile e vorresti installare un condizionatore? Adesso puoi, ecco il bonus che farà felice anche il tuo portafoglio.

Avere un ventilatore in casa è piacevole ma un condizionatore è tutta un’altra cosa. Si perché il refrigerio che ti può dare è completamente diverso, come il suo costo. Ecco quindi che nella maggior parte delle case troviamo solo il ventilatore.

Ma da oggi non sarà più così. Sai il perché? C’è un bonus che devi assolutamente utilizzare per installare il condizionatore e risparmiare. Scopriamo insieme come funziona e cosa devi fare.

Condizionatore e bonus? Assolutamente si, ecco come

Il caldo sta diventando sempre più asfissiante in tantissime regioni della nostra bella Penisola. Ecco quindi che vorremmo passare le nostre giornate al mare o in montagna e sicuramente non in casa. Ma non è sempre possibile, ovviamente.

Ecco quindi che il condizionatore può diventare un nostro fedele amico e compagno. Ma hanno, solitamente, un costo di un certo tipo. Fino a qualche tempo addietro, perché ora ci sono dei bonus incredibili che ti permettono di avere anche 4000 euro.

Sul mercato ci sono tantissimi modelli di condizionatore, di tutte le fasce di prezzo e potenze. Ecco che una semplice procedura per avere i soldi indietro esiste, o meglio si può fare richiesta di tre bonus, ovvero:

bonus ristrutturazioni e bonus mobili al 50%

Ecobonus al 65%

Superbonus al 90% del 2024, al 70 nel 2024. Dallo scorso anno, però, non c’è più lo sconto in fattura ma si procede con la detrazione fiscale.

Con il bonus per il nostro condizionatore possiamo risparmiare anche fino al 70% ma dobbiamo conoscere con attenzione i limiti di spesa. Per il Bonus ristrutturazioni è di 96.000 euro e serve per immobili residenziali o parti comuni di condomini.

Otterremo quindi uno sconto del 50% se è di una buona classe energetica. Se invece si tratta di una ristrutturazione per case singole possiamo chiedere sempre il 50% se acquistiamo mobili o grandi elettrodomestici come il condizionatore.

E se utilizziamo il bonus ristrutturazione? In questo caso è attivo solamente per un cambio con un prodotto obsoleto e se scegliamo un condizionatore a pompa di calore con alta efficienza. Qui avremmo la detrazione IRPEF del 65% in 10 rate annuali.

Ma quali sono i limiti di spesa? Per il bonus condizionatori legato al Superbonus del 70% parliamo di 30.000, 15.000 o 20.000 per immobile. Con l’Ecobonus al 65% il limite è di 46.154 euro. Con il bonus mobili, sempre al 50% ma con un tetto di 4.000 euro.

Mentre per il bonus ristrutturazione la detrazione è al 50% ma con un massimale di 96.000 euro. Adesso che conosci tutte queste possibilità non ti resta che scegliere il tuo condizionatore per passare il mese di agosto in totale relax!