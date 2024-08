Assegno di inclusione, quando verrà pagato ad Agosto? Il calendario ufficiale

Quale sarà il giorno in cui, nel mese di agosto, verrà pagato l’assegno di inclusione? Ecco il calendario dei pagamenti.

Le famiglie che hanno richiesto il supporto economico attraverso l’assegno di inclusione potranno ricevere questa cifra in giorni diversi anche perché non tutti hanno fatto richiesta nello stesso momento. Infatti, chi sta per ottenere la prima mensilità avrà l’accredito molto tempo prima mentre chi ne sta usufruendo dal secondo mese in poi, dovrà aspettare un po’ di più.

Ma quale sarà il calendario che si seguirà per il mese di agosto? La risposta è stata data dalla stessa INPS la quale ha voluto stilare una lista ufficiale di tutte le date dei pagamenti così da spazzare via ogni dubbio.

Quando verrà fatto il pagamento dell’assegno di inclusione nel mese di agosto

Per evitare qualsiasi dubbio, è stata la stessa INPS a voler rendere noto tramite un messaggio come verranno suddivisi i pagamenti riguardo all’assegno unico nel mese di agosto.

I primi versamenti giungeranno il 16 del mese appena iniziato nel caso in cui la richiesta sia stata fatta a luglio. Per chi invece sta usufruendo di questo aiuto già dal secondo mese in poi, il pagamento verrà fatto dal 19 al 20 agosto.

Come accade solitamente il pagamento della prima mensilità verrà accreditato durante l’ultima settimana del mese seguente a quando è stata presentata la domanda. Nello stesso versamento ci saranno tutte le rate spettanti nel caso in cui l’assegno sia stato soggetto di accredito o di conguaglio.

Il pagamento per l’assegno di inclusione viene dato a coloro che:

dopo aver fatto richiesta, hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale durante il mese di luglio;

durante il mese di luglio; hanno ricevuto l’esito positivo dell’istruttoria INPS.

Insomma, i nuclei che ne beneficeranno riceveranno una comunicazione tramite sms o email in cui verrà detto loro di recarsi presso gli uffici postali per ritirare la carta di inclusione.

Quali sono invece gli altri giorni stabiliti per i restanti mesi del 2024? Nel mese di luglio l’assegno di inclusione è stato pagato dal 17 al 19 luglio mentre nel mese di agosto, proprio come abbiamo visto nelle righe precedenti, le date sono quelle del 16, 19 e del 20 agosto.

Continuando con gli altri mesi sappiamo che a settembre il pagamento verrà dato al 17 al 19, a ottobre dal 16 al 18, a novembre dal 18 al 20 e a dicembre dal 17 al 19. Queste le date ufficiali da qui alla fine dell’anno.