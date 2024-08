Ezio Greggio presenta il figlio Gabriele: praticamente la sua fotocopia

In un’intervista, Ezio Greggio ha voluto presentare a tutti il figlio Gabriele. I due sembrano essere l’uno la fotocopia dell’altro.

Ezio Greggio non è soltanto un celebre comico e storico conduttore di Striscia la notizia ma è anche il padre di due ragazzi, Giacomo e Gabriele. I due sono nati dalla relazione matrimoniale che è andata avanti da più di 20 anni con la modella spagnola Isabel Bengochea.

Nonostante il conduttore abbia deciso di prendere strade differenti dalla sua ex moglie, sappiamo che è riuscita a mantenere un ottimo rapporto con i suoi due figli. Ma cosa sappiamo di loro? Chi sono Giacomo e Gabriele? Ecco alcune informazioni.

Ezio Greggio presenta il figlio Gabriele attraverso un’intervista

Quindi, come abbiamo visto, Ezio Greggio ha due figli: Giacomo nato nel 1991 e Gabriele nato nel 1995. I due hanno quindi rispettivamente 32 e 28 anni e hanno deciso di seguire strade differenti da un punto di vista lavorativo.

Entrambi infatti sono riusciti a crearsi una vita all’estero, dopo aver trascorso molto tempo a Montecarlo hanno deciso di trasferirsi a Londra. Giacomo ha fondato la EcoSweep una società di servizi nata nel 2013, impegnata nel mondo dei trasporti e della logistica la cui sede è a Monaco.

È riuscito quindi a dar vita ad una carriera in ambito finanziario proprio all’interno della capitale inglese. Oggi vive felice la sua vita con l’architetto Shereen Doummar, colei che ha fondato la società Atma Space.

Per quanto riguarda Gabriele, il protagonista dell’articolo di oggi, ragazzo di soli 28 anni, sappiamo che sotto un certo punto di vista ha voluto seguire le orme del padre. Infatti anche lui ha deciso di buttarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo.

Da piccolo lo abbiamo visto ricoprire diversi ruoli in produzioni in cui il protagonista era proprio il papà Ezio Greggio. Ha recitato infatti in serie TV come O la va o la spacca o Benedetti dal signore. Ai giorni d’oggi invece lo vediamo nelle vesti di attore proprio a Londra e, tra i suoi lavori più conosciuti troviamo Il talento del calabrone, Christmas Thieves, Vice Advocates, It’s not just cricket e Sunrise Road.

Per quanto riguarda la sua vita la sentimentale, sono poche le informazioni rese note anche se su Instagram è molto attivo al punto che sono circa 10.000 gli utenti che lo seguono.

Insomma, basta guardare la foto di Ezio Greggio insieme al figlio Gabriele per notare subito quanto i due si somiglino. Gabriele altro non è che la versione giovanile di uno dei più grandi conduttori che ama saper divertire e far ridere, utilizzando sempre quel pizzico di ironia che non guasta mai.