Barbara D’Urso, ritorno in tv con sorpresa? Clamorosa indiscrezione

Presto potremmo rivedere la conduttrice napoletana in televisione, è questa l’ultima indiscrezione che la riguarda: dove e su quale canale.

Barbara D’Urso a distanza di più di un anno potrebbe tornare in televisione, nonostante l’avevamo vista in un’intervista da Mara Venier a Domenica IN, non ha più condotto nulla da quando ha lasciato Pomeriggio Cinque. Adesso l’indiscrezione dell’estate rivelerebbe la presenza della conduttrice napoletana in un famosissimo programma televisivo.

Ebbene sono mesi che si rincorrono voci su un probabile ritorno in televisione della D’Urso e ore pare che sia stato svelato dove e quando rivedremo la conduttrice napoletana. Lei a riguardo è sempre stata piuttosto criptica, senza rivelare nulla, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Dove e quando vedremo Barbara D’Urso in televisione

Secondo Davide Maggio potremo rivedere Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Sulla possibile partecipazione della conduttrice al talent di Milly Carlucci si discute da moltissimo tempo, le voci si sono più volte susseguite e poi sono state smentite, ma adesso ci sarebbero ulteriori dettagli.

Sembrerebbe che la D’Urso potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle in una versione inedita, ospite solo per una serata. La Carlucci pare che la voglia a tutti i costi, ma la conduttrice napoletana punterebbe di più alla giuria piuttosto che alla partecipazione al reality vero e proprio. Secondo il blogger nei prossimi giorni le due colleghe potrebbero giungere a un accordo, al cast del talent mancherebbero solo due nomi e, dunque, non è detto che Carmelita non si convinca.

Questo vorrebbe dire che al momento la D’Urso non avrebbe altro per le mani. Il suo agente “ritrovato” Lucio Presta tempo fa aveva detto che l’avremmo rivista presto in televisione, la stessa cosa aveva lasciato intendere la conduttrice napoletana. Eppure, a parte la possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, non è emerso altro. Non si sa, quindi, se per la D’Urso ci sono altri progetti futuri o se al momento il talent della Carlucci potrebbe essere la sua unica possibilità.

La conduttrice adesso si sta godendo le sue vacanze e sembra essere molto serena, come se non avesse alcuna preoccupazione lavorativa. Aveva detto che era presto per andare “in pensione”, ma magari ha deciso di non impegnarsi più in modo così lungo con un programma e punterà a partecipazioni spot ed ospitate. Tutto è possibile, ma non c’è nulla di confermato, non ci resta che aspettare per conoscere le sorti televisive di Barbarella.