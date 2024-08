Grande fratello 2024, cambia tutto e arriva una nuova casa: tutte le novità

Cambia tutto nell’edizione 2024 del Grande Fratello. Arriverà anche una nuova casa e ci saranno delle novità imperdibili.

Il Grande Fratello come ogni anno è in procinto di tornare su Canale 5. Nonostante gli ascolti bassi della scorsa edizione, la produzione ha deciso di riconfermarlo con Alfonso Signorini alla conduzione del reality. Molte cose non sono andate bene nella stagione 2023 ed è per questo che sono state messe in campo tutte le strategie per far ritornare il Gf ai fasti di un tempo. La partenza è prevista il 16 settembre.

Ci saranno tanti nomi importanti tra i vip, che renderanno questa edizione più interessante di quella scorsa, ma non sarà solo un Grande Fratello Vip, poiché ci saranno anche personaggi sconosciuti. Le novità riguardano anche la Casa che sarà completamente diversa. Il cambiamento però non riguarda il solo arredamento e la struttura, come eravamo abituati negli scorsi anni. Nonostante ciò la casa del Gf era sempre la stessa dalla prima edizione andata in onda dal Duemila.

Cambia la casa del Grande Fratello: la svolta

La nuova edizione del GF vedrà nomi importanti come quello di Shaila Gatta (ex velina), tre ex vallette di Non è la Rai, come Eleonora, Pamela e Ilaria, che si presenteranno in un trio. poi ci sarà anche l’attore Iago Garcia de Il Segreto e Javer Martinez tra gli sportivi. Ci saranno anche Clarisa Burt, l’attore di Beautiful, Clayton Norcross e Luca Calvani, ex vincitore dell’Isola dei Famosi. Nel cast ci sarà anche Giulia Mannucci.

Un cast avvincente che renderà il Grande Fratello più internazionale, ma anche più vario tra i target generazionali. Ma un’altra novità ancora più avvincente è il cambio di location, per la prima volta nella storia del Gf. Novità inaspettata anche se già da tempo si parlava del trasloco del programma, soltanto nel 2024 si è concretizzato. I concorrenti non si troveranno più nella storica location di Cinecittà, ma saranno agli studi Lumina, sempre a Roma. Dunque la casa del Grande Fratello sarà diversa non solo come arredi, ma sarà per la prima volta un’altra abitazione. Tutte queste novità non faranno altro che rendere questo Gf forse più interessante delle scorse edizioni. E nel frattempo cresce la curiosità di conoscere quali saranno i volti non famosi che parteciperanno alla prossima edizione che, lo ricordiamo, avrà inizio il 16 settembre prossimo.