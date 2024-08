Pranzi luculliani, gelati e granite, l’estate è ricca di tentazioni: come fare a non farle pesare sulla bilancia

Vuoi goderti l’estate ma senza esagerare con i chili sulla bilancia? Ecco i consigli che devi assolutamente seguire. Ti stupirai dei risultati.

È da poco iniziato il mese di Agosto, quello per eccellenza che viene dedicato alle ferie. Praticamente le città si svuotano mentre gli alberghi e le gelaterie si riempiono. Ecco quindi che ci lasciamo andare a qualche sgarro nella nostra alimentazione quotidiana.

Molto spesso però le eccezioni alla regole diventano troppe e rischiamo di prendere eccessivamente peso. Ma niente paura, arriviamo noi con delle dritte incredibili. Si, perché seguendo questi consigli non saranno un problema i buffet dell’albergo, gli aperitivi o i gelati.

In estate ti lasci andare e mangi troppo? Fai così

Quando arriva il famigerato momento delle vacanze tutti vogliamo dimenticare la solita routine che facciamo a casa. Si perché il relax deve essere totale. Unico problema, se esageriamo rischiamo di mangiare troppo e prendere peso molto velocemente.

A chi non piace fare un aperitivo con stuzzicherie e patatine? Oppure mangiare un bel gelato con la panna? Impossibile dire di no! Ma ecco che arriva Chris Dubberley. Lui è un esperto di salute intestinale che ha citato anche il Mirror e ci indica alcune strategie che possiamo mettere in pratica.

Come primo consiglio indica di fare colazione sul tardi e di finire la cena prima in questo modo abbiamo tutta la serata per passeggiare e fare altro ma non solo, questa strategia ci aiuta anche con l’umore e aumenta la nostra energia in generale.

Altra idea molto utile è quella di visitare la città dove ci troviamo con la bicicletta o a piedi. Così facendo perdiamo anche peso o rimaniamo nel nostro, anche con qualche piccolo sgarro alimentare. E se in hotel hanno il buffet come ci comportiamo?

Facciamo una scelta salutare per la colazione quindi evitiamo pasticcini, cereali e succhi di frutta. Preferiamo fette biscottate e marmellata. Importantissimo poi non esagerare con l’alcool. Lui influisce moltissimo sul nostro aumento di peso.

Perfetto è il vino risso e beviamo un bicchiere di acqua. Il motivo? Questo ci permette di rimanere idratati e di evitare di eccedere con il consumo. Portati poi con te, come ultimo consiglio, dei cibi sani che puoi usare come snack, un esempio? Noci o frutta secca in generale ma anche semi.