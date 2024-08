Pancia gonfia dopo il pranzo di Ferragosto: lo scarto di questo frutto può fare dei veri miracoli

Dopo il pranzo di Ferragosto ci si può sentire pesanti: ecco come risolvere partendo dallo scarto di un frutto che si rivela utilissimo.

Anche nel bel mezzo dell’estate, a Ferragosto, capita di mangiare troppo. L’indigestione può arrivare anche in questa occasione, quando spesso c’è la consuetudine di fare un lauto pranzo in compagnia.

Complice anche il caldo intenso che caratterizza il periodo non è raro ritrovarsi con un gran peso sullo stomaco a fine giornata. Si verifica gonfiore addominale ed è una vera fatica da sopportare. I rimedi per questo tipo di problema sono tanti.

Si può ricorrere al consiglio del farmacista per un opportuno trattamento farmacologico che attenui la sensazione e il fastidio, oppure si può optare per i rimedi naturali classici. I digestivi a base di limone e altri ingredienti comuni sono efficaci, ma esiste un trucco che pochi conoscono e che si ottiene con gli scarti di un frutto.

Il rimedio anti-gonfiore con gli scarti del frutto tropicale: funziona ed è buonissimo

Conosciuta per le sue proprietà diuretiche e per le pochissime calorie che contiene, l’ananas è un frutto molto leggero che aiuta a drenare e favorisce una buona digestione.

Solitamente la si mangia a fine pasto, ma può rappresentare anche un ottimo dessert arricchita con liquore o in composizioni dolci. Buona anche come spuntino nelle ore tra i pasti in cui si avverte un certo languorino, l’ananas è un salutare spezza fame.

Siamo abituati a tagliarla a fette dopo aver eliminato tutta la sua particolare buccia. Ebbene, è proprio da questa, considerata materiale di scarto e generalmente buttata via che arriva il beneficio specifico contro il gonfiore addominale.

La buccia dell’ananas quindi va recuperata e utilizzata per dar forma ad un rimedio utile e super efficace. Si può ottenere anche attraverso la scorza dell’ananas un’ottima bevanda che aiuta a contrastare i fastidi dovuti ad un pranzo abbondante.

Il procedimento è un po’ articolato: bisogna seguire attentamente tutti i passaggi, ma in sé è facile da mettere in pratica. L’elemento da sfruttare è la bromelina, contenuta in buona quantità proprio nella buccia dell’ananas.

Per ricavarla bisogna mettere a bollire le bucce dell’ananas, dopo averle opportunamente lavate. Devono bollire in circa 2 litri d’acqua e l’enzima che facilita la digestione verrà naturalmente rilasciato. Per rendere gradevole la bevanda si aggiunge qualche altro ingrediente, sempre con potere digestivo.

Ci va infatti lo zenzero e la cannella, entrambi potentissimi a questo scopo. Si unisce quindi un po’ di zenzero in polvere oppure un pezzettino di radice e 2 bastoncini di cannella o qualche cucchiaino di questa in polvere.

Dopo aver mescolato per amalgamare gli ingredienti non resta che filtrare con un colino a maglie strette e bere il rimedio naturale per avere subito dei buoni risultati e sentirsi leggeri e sgonfi.