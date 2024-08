Carboidrati amici della salute: quanti mangiarne per perdere peso, il consiglio degli esperti

Spesso ormai i carboidrati vengono demonizzati da chi vuole dimagrire, ma in realtà sono essenziali per la salute: quanti bisogna mangiarne?

I carboidrati sono la principale fonte di energia per il nostro organismo. Quando li consumiamo, vengono scomposti in molecole più semplici, come il glucosio, che viene poi utilizzato dalle cellule per produrre energia in maniera molto veloce, che quindi risulta essenziale per sostenere l’attività fisica intensa.

Oltre a questo, alcuni carboidrati contribuiscono alla formazione di strutture importanti per il nostro organismo come il DNA e l’RNA. Non dobbiamo dimenticare infine che le fibre, che svolgono un ruolo così importante nel mantenimento della nostra regolarità intestinale, sono un tipo particolare di carboidrato.

È fondamentale sapere però che non tutti i carboidrati sono uguali. Quelli semplici, come gli zuccheri raffinati presenti in dolci e bevande zuccherate, vengono assorbiti rapidamente e possono causare picchi di glicemia. È preferibile privilegiare i carboidrati complessi, presenti nei cibi integrali, che vengono digeriti più lentamente e forniscono un rilascio graduale di energia.

Da questo è facile evincere che i carboidrati siano un macronutriente essenziale per una dieta equilibrata, fondamentali per assicurare all’organismo un buon livello di energia per svolgere al meglio tutte le attività quotidiane.

Quanti carboidrati si devono mangiare al giorno

Negli ultimi anni la dieta chetogenica o low carb ha conosciuto una vastissima diffusione, anche grazie alle star che, seguendola, hanno ottenuto straordinari risultati di dimagrimento.

Questo tipo di dieta suggerisce di ridurre al minimo le quantità di carboidrati introdotte quotidianamente nel nostro organismo, arrivando a un massimo di 20 o 50 grammi al giorno. I nutrizionisti mettono però in guardia dal tenere questo tipo di approccio per un tempo troppo prolungato perché potrebbe avere conseguenze molto negative sul metabolismo e soprattutto sulla salute del fegato.

Bisogna considerare infatti che in un’alimentazione equilibrata i carboidrati assunti dovrebbero essere tra il 45% e il 65% delle calorie totali. Questo significa che in una dieta di 2.000 calorie, almeno 900 dovrebbero essere apportate da carboidrati, quindi bisognerebbe assumere tra i 220 e i 320 grammi di carboidrati al giorno.

Un altro metodo molto efficace per calcolare le quantità di carboidrati necessarie ad assicurare un buon livello di energia per il nostro organismo consiste nell’assumere tra i 2 e i 5 grammi di carboidrati per chilogrammo di peso corporeo: l’oscillazione dipende naturalmente dal sesso (i maschi hanno bisogno di un apporto calorico più alto) e dal tipo di attività svolta. Una donna di 60 chilogrammi dovrà assumere quindi circa 240 grammi di carboidrati al giorno.