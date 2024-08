Quando va in onda la seconda stagione de La Rosa della Vendetta

Da quando sarà possibile assistere alla seconda stagione de La rosa della vendetta? Ecco finalmente la data.

Ormai l’estate è agli sgoccioli, molte sono le persone che sono già ritornate dalle vacanze anche se c’è chi ancora non ha avuto la possibilità di allontanarsi per un po’ di tempo dalla vita di tutti i giorni e trascorrere del tempo in totale relax. In ogni caso, per ciò che concerne i palinsesti Mediaset, sappiamo che questi tra non molto subiranno una vera e propria trasformazione, con l’arrivo dell’autunno verranno riorganizzati dall’inizio alla fine.

Infatti su Mediaset, in particolar modo su Canale 5, verranno mandate in onda molte produzioni turche che stanno riscuotendo grande successo anche in Italia. Già in occasione della presentazione dei palinsesti si è venuti a conoscenza del fatto che la prima serata dovrebbe essere occupate da serie come Endless love, la serie con Murat Unalmis e la terza per Segreti di famiglia. Grandi sorprese anche per coloro che stavano seguendo con grande interesse La rosa della vendetta. Pare infatti che sia stata già stabilita la data in cui questa verrà mandata in onda. Ecco da quando accadrà.

Quando verrà trasmessa la seconda stagione de La rosa della vendetta

La serie turca La rosa della vendetta il cui nome originale è Gulcemal andrà in onda a partire da settembre.

Sappiamo infatti che Mediaset ha deciso improvvisamente di stoppare la serie dopo solo poche puntate in quanto, dopo essersi resa conto degli ottimi ascolti, ha preso la decisione di dividere la soap opera in due stagioni e mandare in onda i restanti episodi in autunno.

Ed ecco quindi che è stata diffusa la data ufficiale in cui ciò accadrà. Il giorno da segnare sul calendario per gli appassionati de La rosa della vendetta è quella di lunedì 2 settembre anche se è molto probabile che in seguito verrà spostato il giorno della messa in onda.

La prima stagione era terminata con la visita di Gulendam in ospedale in occasione della sua prima ecografia. La ragazza non ha detto a nessuno di aver perso il bambino durante il finto incidente dello scippo che aveva ideato per fare in modo che il marito non la lasciasse.

Ma quale soluzione andrà ad escogitare visto che il fratello e il marito sono insieme a lei durante l’ecografia? Nell’ultima puntata si è assistito anche ad uno scontro tra il protagonista e Deva. Il primo infatti è certo che lei abbia avuto una relazione con Zafer e adesso ha intenzione di vendicarsi. Lei invece sta cercando di schiarirsi le idee, scoprendo di essere innamorata di lui e cercando di avvicinarlo il più possibile.