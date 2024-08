Pensioni settembre più corpose, scatta l’aumento sul cedolino: buone notizie, la cifra esatta

Buone notizie in arrivo per molti pensionati che a settembre potranno beneficiare di un assegno pensionistico più corposo.

Scatta l’aumento sul cedolino del nono mese dell’anno in corso per diversi pensionati. Ma chi ne avrà diritto e a quanto ammonterà? Scopriamolo assieme!

A partire dall’alimentazione, passando per i regali ai nipoti, fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci si ritrova a dover mettere mano al portafoglio. A rivestire un ruolo importante in tale ambito, pertanto, sono lo stipendio e la pensione poiché ci permettono di attingere al denaro necessario per sostenere le varie spese.

Proprio soffermandosi sul trattamento pensionistico giungono buone notizie per molti pensionati che a settembre avranno diritto ad un assegno più sostanzioso. Ma per quale motivo e a quanto ammonterà tale aumento? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Pensioni settembre, importante aumento in vista: chi ne ha diritto

Sono tanti i pensionati che attendono con impazienza l’erogazione della pensione di settembre che sarà più alta del solito. Questo incremento, è bene sottolineare, non riguarderà tutti i pensionati, bensì soltanto alcuni di loro. Ma di chi si tratta?

Ebbene, ad averne diritto sono coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso tra il 1° e il 20 giugno 2024 e da cui è risultato un conguaglio a credito. I soggetti in questione, quindi, si vedranno riconoscere sul cedolino del nono mese dell’anno in corso il rimborso Irpef. Stabilire a priori il relativo importo non è possibile, poiché differisce a seconda della situazione personale di ogni pensionato.

Per ottenere maggiori informazioni in merito al valore del rimborso Irpef si consiglia di consultare la propria dichiarazione dei redditi, da cui emerge il conguaglio. In alternativa è possibile accedere all’area riservata sul sito dell’Inps e consultare il proprio cedolino. Quest’ultimo, infatti, evidenza la maggiorazione dovuta al conguaglio individuale. A tal proposito è bene sottolineare che l’erogazione del rimborso Irpef non ha luogo per tutti a settembre.

La maggiorazione sul cedolino, infatti, viene riconosciuta in base alla data in cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi. Ad esempio coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 maggio hanno ottenuto il relativo conguaglio già ad agosto. I pensionati che hanno presentato la dichiarazione nel periodo compreso tra il 21 giugno 2024 e il 15 luglio otterranno il rimborso Irpef sul cedolino di settembre. Chi presenta la dichiarazione dal 16 luglio al 31 agosto avrà diritto al rimborso Irpef a novembre, mentre per le dichiarazioni dei redditi inviate tra il 1° settembre e il 2 ottobre il conguaglio verrà riconosciuto sul cedolino di dicembre.