Alberto Matano e la sua casa da sogno: dove vive il conduttore de La Vita in Diretta

Alberto Matano vive in una casa sogno, ed è stato proprio a divulgarne qualche scatto sui suoi profili social ufficiali.

Il conduttore è sicuramente uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico. Alle spalle ha infatti numerose esperienze televisive che gli hanno permesso di diventare il personaggio che è oggi. Al momento è al timone – ormai da qualche anno – del tv show pomeridiano La Vita in Diretta, ed è felicemente sposato con Riccardo Mannino.

In molti si domandano dove viva il presentatore, e sul web è spuntata qualche fotografia della sua dimora.

Com’è fatta la casa da sogno di Alberto Matano

Il conduttore ha sempre preferito restare nella riservatezza, tanto che negli anni si è tenuto distante dalle luci dei riflettori. Di lui si sa però che, qualche tempo fa, ha pronunciato il fatidico sì con il marito Riccardo e che i due sono oggi sempre più innamorati. Le nozze sono avvenute nel 2022 presso la location di Antonio Colonna al Labico, e l’evento è stato officiato dalla sua amica e collega Mara Venier. La coppia vive oggi in un appartamento bellissimo nel cuore di Roma, com’è stato possibile notare sui social.

La loro è infatti una dimora piena di luce e al cui interno c’è un terrazzo molto grande, su cui è presente verde e tantissima natura. L’abitazione è inoltre molto accessoriata e al suo interno c’è una cucina molto grande, in cui il presentatore si cimenta spesso nella preparazione di piatti squisiti. I colori sono chiari, e questo rende l’ambiente molto elegante. Il tutto viene anche incorniciato dalla luce che filtra nelle stanze mediante enormi finestre presenti un po’ ovunque.

Ai fan non è inoltre passata inosservata la presenza di una palestra nella casa di Alberto Matano, che si allena molto spesso nel suo tempo libero. Il conduttore ha inoltre confessato più volte di amare molto il terrazzo della sua casa, dato che si rilassa in più occasioni sui divanetti e trascorre lì del tempo all’aria aperta. La casa del conduttore e di Riccardo è quindi totalmente immersa nel verde, ed è piaciuta davvero a tutti. Sul web sono circolate diverse fotografie della dimora, che sono subito diventate virali, tanto che il suo profilo social si è riempito di commenti scritti dai fan. Questi ultimi non hanno infatti perso l’occasione per congratularsi con lui e per augurargli un futuro ricco di felicità.