Niente più vestiti stropicciati: il metodo per piegarli che fa risparmiare spazio e tempo

Presi dalle faccende quotidiane, decidiamo spesso di trascurare i nostri vestiti ma esiste un modo fai da te e super efficace per trattarli al meglio.

Viviamo ormai in un mondo in cui l’aspetto esteriore sembra essere tutto, nonostante sappiamo che conta soprattutto quello che si ha dentro. Malgrado tutto, puntiamo spesso sull’esteriorità e sull’estetica, tanto che preferiamo indossare vestiti che appaiano al meglio e che siano anche perfettamente stirati. In realtà, il tempo che abbiamo a disposizione è sempre poco – soprattutto per via del lavoro che ci toglie gran parte della giornata – e spesso sentiamo di non avere la possibilità di curare i nostri abiti e la nostra casa come in realtà dovremmo fare.

Non tutti sanno però che esiste un modo fai da te e semplicissimo per evitare che i nostri capi si stropiccino troppo. Ecco come conservare gli abiti nel guardaroba in modo impeccabile.

Così i vestiti saranno meno stropicciati, il metodo efficace

La piegatura dei vestiti viene spesso sottovalutata nella gestione dei propri abiti, ma quel che si sa è che proprio questo aspetto deve essere considerato più di tutti. Un metodo di piegatura perfetto garantisce infatti la tenuta impeccabile dei capi ed evita la formazione di pieghe indesiderate. Va inoltre ad ottimizzare un sacco di spazio nei cassetti e negli armadi, permettendo a tutti noi di avere un ambiente più ordinato e funzionale.

I vestiti stropicciati possono infatti essere benissimo evitate se si rispettano degli importanti accorgimenti, che ci permettono appunto di avere un po’ più di cura e attenzione nella fase di riposizionamento dei vestiti dopo il lavaggio. Sarebbe quindi bene seguire alcuni consigli pratici, che sono tra l’altro importantissimi se si tiene ad un buon aspetto estetico. Si possono innanzitutto utilizzare le grucce di alta qualità, che offrono un buon supporto e che non deformano i capi. Il loro utilizzo è quindi raccomandato per camicie, bluse e abiti, in modo da mantenere la loro forma originale.

Un altro aspetto importante è il riposizionamento nei cassetti, che deve avere una piegatura perfetta. Ci si può ad esempio ispirare al metodo KonMari, che è ideale per maglie, t-shirt e tessuti meno delicati. Questa tecnica va a massimizzare lo spazio, ma rende ogni capo facilmente accessibile. Si può inoltre utilizzare dei divisori che vadano a migliorare l’organizzazione interna dei cassetti. Questi accessori possono essere ad esempio usati per posizionare biancheria intima, calze e accessori.