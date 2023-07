I 7 fiori che possiamo mettere sul balcone a luglio. Non solo il geranio che allontana le vespe e suscita invidia tra i vicini

Sono questi i 7 fiori che possiamo mettere sul balcone a luglio.

1. Geranio

Il geranio è un classico che non può mancare sul balcone durante il mese di luglio. Oltre ad aggiungere colore e vitalità, il geranio ha anche la capacità di tenere lontane le vespe, rendendo gli spazi esterni più piacevoli da vivere. Un altro vantaggio è che il geranio è molto resistente al caldo estivo e richiede poche cure.

2. Petunia

Le petunie sono fiori dalle sfumature vivaci e dalla forma elegante. Sono perfetti per adornare balconi e terrazzi durante il mese di luglio. Queste piante amano il sole e il caldo e richiedono una buona esposizione alla luce solare per fiorire al meglio.

3. Lavanda

La lavanda è una pianta profumata e versatile che può arricchire il tuo balcone in modo incredibile. Oltre a emanare un aroma rilassante, la lavanda è anche un’alleata per tenere lontani gli insetti indesiderati come le zanzare. Puoi coltivare la lavanda sia in vaso che in piccoli cesti appesi, garantendo un tocco di colore e profumo al tuo spazio esterno.

4. Surfinia

La surfinia, nota anche come petunia cascante, è una varietà di petunia che si distingue per le sue lunghe e abbondanti fioriture. Questa pianta pendente è ideale per riempire i cesti sospesi o per creare meravigliosi effetti cascanti sul balcone. Con i suoi fiori a cascata, porterà eleganza e bellezza al tuo spazio esterno.

5. Ibisco

L’ibisco è una pianta dal fascino esotico e dalle fioriture vistose. Durante il mese di luglio, l’ibisco raggiunge il suo massimo splendore, regalando bellissimi fiori dai colori intensi. Questa pianta richiede un’adeguata esposizione al sole e un terreno ben drenato per crescere sana e rigogliosa.

6. Calendula

La calendula è una pianta dai toni caldi e accoglienti, che può portare allegria al tuo balcone a luglio. Oltre al suo aspetto estetico, la calendula è anche apprezzata per le sue proprietà curative. Puoi coltivare la calendula in vaso o in fioriere, assicurandoti di posizionarla in un’area soleggiata.

7. Verbena

La verbena è una pianta che ama il sole e il caldo, il che la rende perfetta per il tuo balcone a luglio. Con le sue fioriture colorate e abbondanti, la verbena aggiungerà un tocco di vivacità e gioia al tuo spazio esterno. Assicurati di mantenerla ben idratata e di garantirle una buona esposizione alla luce solare per una crescita sana.