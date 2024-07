Accorgimenti fondamentali (soprattutto in estate) per non ritrovarsi la casa invasa dai topi

Come si tengono i topi lontani da casa? Tutti i metodi naturali più efficaci da mettere in pratica in estate.

L’arrivo dell’estate non porta solo giornate di sole e temperature gradevoli, ma può anche far sorgere un problema indesiderato: l’invasione dei topi. Questi piccoli roditori, oltre a essere fastidiosi, possono rappresentare un pericolo per la salute, danneggiando cibo e beni e diffondendo malattie.

Tra quelle più comuni troviamo la salmonellosi, infezione batterica che provoca diarrea, febbre, crampi addominali e vomito che si trasmette attraverso l’ingestione di cibo o acqua contaminati da feci di topo.

Per fortuna, esistono diversi metodi efficaci per tenere i topi lontani dalla casa durante l’estate, soprattutto se abbiamo in programma di andare in vacanza e lasciare la casa disabitata a lungo. Sarà bene mettere in pratica prima di tutto delle misure preventive, per evitare di attrarre i roditori.

Innanzitutto i topi sono attratti da cibo facilmente accessibile. Assicurati di conservare correttamente gli alimenti in contenitori ermetici di plastica, vetro o metallo, in maniera che i topi non possano lacerare la confezione per raggiungere il cibo. Anche i rifiuti organici dovrebbero essere sempre raccolti in un contenitore resistente e dotato di coperchio.

I topi sono abili scalatori e possono infilarsi in fessure e buchi molto piccoli, quindi se abbiamo il timore che possano intrufolarsi in casa sarà bene ispezionarla alla ricerca di buchi, fori o crepe nei muri che potrebbero rappresentare delle vie d’accesso alla casa. Per impedire che vengano utilizzate bisognerà sigillarle con stucco o calcestruzzo.

I rimedi naturali per evitare l’infestazione di topi

Alcuni oli essenziali, come menta piperita, eucalipto e citronella, hanno un odore sgradevole per i topi. Basterà metterne alcune gocce su batuffoli di cotone posizionati in punti strategici, per esempio nelle dispense.

Se abbiamo un giardino o balconi con piante in vaso, potremo piantare alloro, menta e lavanda, da sistemare anche sui davanzali delle finestre: avranno un’utilissima azione repellente.

Infine, esistono ormai in commercio dispositivi ad ultrasuoni che emettono suoni ad alta frequenza fastidiosi per i topi, ma impercettibili per gli esseri umani. In questo modo i topi saranno indotti a rimanere lontano dall’abitazione e non si rischierà di ucciderli, come accade invece quando si utilizzano trappole meccaniche o a colla o addirittura bocconi avvelenati.

Trappole e veleni sono assolutamente da evitare nel periodo in cui la casa resterà disabitata in estate perché il cadavere del topolino potrebbe rimanere per giorni in casa e andare rapidamente in putrefazione a causa del caldo intenso.