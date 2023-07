Evita questi errori comuni quando lavi i piatti a mano per preservare la tua salute e l’ambiente

Quando lavi i piatti a mano, NON fare questi comuni errori che mettono a rischio la tua salute e l’ambiente.

1. Utilizzare troppa acqua calda

Lavare i piatti con acqua troppo calda può danneggiare la pelle delle mani e causare irritazioni o scottature. Inoltre, l’uso eccessivo di acqua calda consuma più energia, contribuendo all’impiego di risorse non rinnovabili.

2. Non usare detergenti ecologici

Prenditi cura della tua salute e dell’ambiente usando detergenti ecologici privi di sostanze chimiche dannose come fosfati, cloro e profumi artificiali. Questi prodotti possono contaminare le acque, danneggiando la fauna e la flora.

3. Risciacquare i piatti sotto l’acqua corrente

Evita di sciacquare i piatti sotto l’acqua corrente per eliminarne il sapone. Utilizza invece una bacinella o un lavandino riempito con acqua pulita per risciacquarli tutti insieme. In questo modo risparmierai una considerevole quantità di acqua.

4. Riporre i piatti bagnati senza asciugarli

Se lasci i piatti bagnati ad asciugare all’aria, possono diventare un terreno fertile per i batteri. Asciugandoli con cura, eliminerai la presenza di germi e batteri e garantirai piatti più puliti e sicuri per i pasti successivi.

5. Utilizzare spugne e strofinacci sporchi

Le spugne e gli strofinacci sono un luogo ideale per la proliferazione di batteri. Assicurati di pulirli regolarmente e sostituirli quando necessario per evitare la contaminazione incrociata tra i piatti che lavi.

6. Lasciare il rubinetto aperto durante la pulizia

Quando lavi i piatti a mano, assicurati di chiudere il rubinetto quando non ne hai bisogno. Lasciarlo aperto spreca notevoli quantità di acqua. Fai attenzione a utilizzare solo l’acqua necessaria per lavare i piatti senza sprechi inutili.

7. Ignorare la differenza tra rifiuti organici e non organici

Quando smaltisci i resti di cibo o gli scarti dei piatti, separali in modo adeguato. Gli scarti organici possono essere utilizzati per creare compost, riducendo così il volume di rifiuti destinati alla discarica e contribuendo all’ambiente.

8. Non dare priorità alla tua sicurezza

Quando lavi i piatti a mano, utilizza sempre guanti protettivi per prevenire irritazioni o danni alla pelle delle mani. Evita di usare coltelli affilati senza precauzione e assicurati di scegliere adeguatamente i detersivi, seguendo le istruzioni riportate sulle etichette.