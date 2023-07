Vino, quanti bicchieri bere a settimana: la risposta ti sorprenderà

Il vino è una delle bevande più apprezzate e consumate in tutto il mondo. Oltre a essere considerato un elemento di convivialità e piacere sensoriale, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che il vino può anche offrire benefici per la salute se consumato in modo moderato.

La moderazione è la chiave

La parola chiave quando si parla del consumo di vino è “moderazione”. Gli esperti raccomandano sempre di non esagerare con gli alcolici per evitare problemi di salute e dipendenza. Questo vale anche per il vino.

Linee guida per il consumo settimanale di vino

Le linee guida sui quantitativi di vino da consumare settimanalmente possono variare a seconda del Paese e delle organizzazioni sanitarie che le stabiliscono. Tuttavia, in generale, viene raccomandato un consumo moderato per gli adulti.

Raccomandazioni per gli uomini

Secondo le linee guida stabilite da molte organizzazioni sanitarie, gli uomini possono bere fino a 14 unità di alcolici a settimana, compresi i bicchieri di vino. Ogni bicchiere di vino può essere considerato come 1-2 unità di alcol a seconda della grandezza del bicchiere e del tenore alcolico del vino.

Raccomandazioni per le donne

Per le donne, invece, le linee guida generali suggeriscono un consumo massimo di 7 unità di alcolici a settimana, che possono includere anche i bicchieri di vino.

Importante: evitare di concentrare il consumo

È importante tenere presente che le linee guida settimanali per il consumo di vino sono intese come una media distribuita durante la settimana. Consumare tutto il quantitativo raccomandato in una sola occasione può avere impatti negativi sulla salute.

Conclusioni

In conclusione, la quantità consigliata di bicchieri di vino da bere a settimana dipende dal genere. Gli uomini possono berne fino a 14 unità a settimana, mentre le donne dovrebbero limitarsi a 7 unità. Sempre ricordando che il concetto di moderazione rimane fondamentale per mantenere un consumo sano e responsabile di vino e di tutti gli alcolici.