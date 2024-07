Sudorazione notturna, un campanello d’allarme da non sottovalutare: potrebbe trattarsi di qualcosa di grave

La continua sudorazione notturna potrebbe rivelare una situazione di salute più profonda e grave, da non sottovalutare assolutamente.

Non tutte le notti trascorrono tranquillamente e, soprattutto nei periodi più caldi, rischiano di diventare il momento peggiore della giornata. Addormentarsi in un ambiente eccessivamente caldo, infatti, può scatenare un riposo disturbato e non rigenerante.

In questa condizione esterna, la sudorazione notturna può diventare un episodio comune contro cui combattere ogni notte. Si tratta di un metodo fisiologico del corpo per equilibrare la perdita e l’acquisizione del calore. L’aumento di tale fenomeno è necessario per regolare la temperatura del corpo.

Non sempre, però, la sudorazione notturna è la conseguenza di un ambiente caldo o di temperature esterne eccessivamente alte. Questo comune segnale del corpo, potrebbe essere direttamente collegato a patologie molto più gravi, le quali necessitano di un intervento medico immediato e di una terapia adeguata.

Sudorazione notturna: quando non sottovalutarla

Svegliarsi eccessivamente sudati in piena notte, potrebbe essere il campanello d’allarme di un problema di salute ben più grave. Nel caso di una comparsa quotidiana di questo sintomo, è necessario rivolgersi al proprio medico curante, per ricevere una diagnosi più dettagliata. Nelle donne, la sudorazione improvvisa e notturna potrebbe essere una delle manifestazioni più comuni della menopausa e dei cambiamenti ormonali in corso. Non solo, nel caso delle donne in gravidanza, le sudorazioni notturne sono uno dei sintomi più comuni dell’aumento del progesterone all’interno dell’organismo.

Anche le forti emozioni, lo stress o i periodi di ansia possono influire sulla termoregolazione notturna, causando un’eccessiva perdita di calore dal corpo e quindi della comparsa di sudorazioni durante la notte. Farmaci o terapie specifiche, inoltre, possono portare spesso alla comparsa di questa sintomatologia, ma richiedono comunque la supervisione di un medico curante.

Ben più grave, invece, è la correlazione tra sudorazione notturna e alcuni tipi di tumori, come leucemia e linfomi. Queste forme tumorali si associano tipicamente ad altri sintomi quali il calo di peso ingiustificato, la febbre e l’astenia. Nell’uomo la sudorazione notturna può manifestarsi come conseguenza della terapia ormonale androgeno – soppressiva, utilizzata comunemente per combattere alcune forme di tumore alla prostata o ai testicoli. Per chi si è sottoposto a interventi chirurgici, alla radioterapia e alla chemioterapia, la sudorazione notturna è un sintomo abbastanza comune con cui convivere nel periodo di trattamento.