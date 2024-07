Grande Fratello 2024, il primo concorrente arriva da lontano: chi è l’argentino che varcherà la porta rossa

Il primo concorrente del Grande Fratello arriverebbe da ben lontano. Nel dettaglio il nuovo gieffino potrebbe essere argentino: l’indiscrezione.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. Se a luglio dello scorso anno il reality show era in pericolo cancellazione, dopo l’ultima edizione Alfonso Signorini è riuscito ad entrare nuovamente nelle grazie di Pier Silvio Berlusconi. Anche nella stagione 2024-25, Mediaset è pronta ad affermarsi come casa dei reality show. La dimostrazione di tutto ciò è anche il ritorno in programmazione de La Talpa. La trasmissione farà il suo ritorno dopo anni di richieste del pubblico.

Alla conduzione ci sarà il grande esordio nel prime time della televisione generalista di Diletta Leotta. La giornalista sportiva catanese sembra quindi pronta a questa nuova avventura. Ma il reality principe di Canale 5 resta il Grande Fratello. Alfonso Signorini quindi è già al lavoro per assemblare un cast di livello, in grado di non far rimpiangere i beniamini dell’ultima stagione. Nelle ultime ore sembra proprio che il primo protagonista venga direttamente dall’Argentina.

Grande Fratello, il primo concorrente arriva direttamente dall’Argentina: di chi si tratta

Il Grande Fratello è pronto ad allietare i telespettatori a partire da settembre. L’ultima edizione è stata la più lunga di sempre, in barba alle critiche e a chi pensava che la durata del reality fosse ridotta. Alfonso Signorini è pronto quindi a prendersi nuovamente il pubblico di Canale 5, con la trasmissione che potrebbe allungarsi ulteriormente. A farne le spese potrebbe essere l’Isola dei Famosi, che nel corso dell’ultima stagione ha faticato a superare il 12% di share.

Mentre il reality dei naufraghi quindi resta sulla graticola, quello della casa più spiata dagli italiani è confermatissimo. Ad aggiudicarsi l’ultima stagione è stata Perla Vatiero, che all’interno della casa si è anche riavvicinata al suo storico ex fidanzato Mirko Brunetti, che per lei ha lasciato Greta. Proprio questa dinamica ha permesso a Perla di superare nelle grazie del pubblico la favorita Beatrice Luzzi.

Ora però è tempo di parlare della nuova edizione. A tenere tutti col fiato sospeso ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram seguito da oltre mezzo milione di follower, ha scritto: “In merito al primo concorrente del GF, che vi ho accennato, si tratta di un uomo. È argentino“. Il nome quindi non è stato svelato, ma con molte probabilità si tratta di un ex sportivo. Adesso la palla passa ad Alfonso Signorini, chiamato a rivelare il nome del primo partecipante alla nuova edizione del reality show.