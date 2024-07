Pensione con soli 30 anni di contributi: ecco chi può approfittare di questa svolta

Finalmente è arrivata la buona notizia che farà fare i salti di gioia ai cittadini italiani che vogliono andare in pensione.

Il calcolo per le pensioni è completamente cambiato, grazie alle nuove aliquote indicate nella manovra 2024, voluta dalla legge 213/2023. Le conseguenze della normativa permetteranno di andare in pensione con soli 20 o 30 anni di contributi. Vediamo chi potrà approfittarne e chiedere il pensionamento anticipato.

A quanto pare, per alcuni cittadini sono stati ridotti i limiti di età pensionabile, per altre categorie di lavoratori invece sono cambiati i requisiti. Ecco la riforma che ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici richiesti finora dallo Stato. La novità farà piacere a tanti dei contribuenti che aspettano di poter andare in pensione in Italia.

Pensione, la bella notizia sulla riduzione dell’età contributiva

Nel nostro Paese i lavoratori hanno diritto a fare richiesta di pensionamento in presenza di due requisiti, ovvero quello anagrafico e quello contributivo. La pensione di vecchiaia infatti, può essere concessa dopo un preciso numero di anni di servizio prestato, che corrisponde al numero di anni nei quali il lavoratore ha versato i contributi allo Stato, e questo ora è fissato a 20 anni di contributi, ovvero 1.040 settimane minimo. Il requisito anagrafico invece è di 67 anni d’età compiuti, e, in base alle ultime novità normative in materia resterà fissato a tale età fino al 2026.

Il calcolo per le pensioni però di recente è completamente cambiato perché sono entrate in vigore le nuove aliquote indicate nell’allegato II della manovra 2024, legge 213/2023. Inoltre, grazie alla riforma del sistema delle pensioni, ci saranno diverse modalità di pensionamento anticipato. Vediamo quali sono le possibilità per andare in pensione prima del previsto:

Opzione donna 2024. Pensionamento anticipato per le donne lavoratrici che, entro la fine del 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’età contributiva di 35 o più anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni.

Pensionamento anticipato per le donne lavoratrici che, entro la fine del abbiano maturato o più anni e un’età anagrafica di almeno Con la Isopensione i dipendenti delle grandi aziende potranno andare in pensione 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria.

i dipendenti delle grandi aziende potranno andare in pensione 7 anni prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria. L’APE Volontario non esisterà più ma resta l’ APE sociale , che consente il pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi d’età ai disoccupati, disabili al 74 per cento, caregiver e addetti a mansioni gravose, a patto di avere almeno, rispettivamente 30, 36 e 32 di contributi versati.

, che consente il pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi d’età ai disoccupati, disabili al 74 per cento, caregiver e addetti a mansioni gravose, a patto di avere almeno, rispettivamente 30, 36 e 32 di contributi versati. Pensionamento anticipato per lavoratori precoci. Chi ha 41 anni di contributi versati e almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni di età può andare in pensione, a patto di avere uno di questi requisiti:

– disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;

– invalidità superiore o uguale al 74%;

– assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, per il coniuge o un parente convivente con handicap;

– svolgimento di attività usuranti o gravose, svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, o per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa.