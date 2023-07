4 rimedi naturali per tenere lontane lucertole e gechi da muri, davanzali e case senza alcuna spesa

- Advertisement -

Le lucertole e i gechi possono essere visitatori indesiderati nelle nostre case. Sebbene siano creature innocue e svolgano un ruolo importante nell’equilibrio ecologico, la loro presenza può causare disagio e fastidio. Se stai cercando un modo naturale per allontanare lucertole e gechi senza dover spendere soldi, abbiamo alcune soluzioni per te.

1. Pepe di Cayenna

Il pepe di Cayenna è un potente repellente naturale per lucertole e gechi. Il loro olfatto è estremamente sensibile e potente, quindi l’odore pungente del pepe di Cayenna può respingerli efficacemente. Puoi preparare una soluzione repellente mescolando una quantità generosa di pepe di Cayenna in polvere con acqua e spruzzarla sulle superfici desiderate, come muri, davanzali e porte. Assicurati di ripetere l’applicazione ogni pochi giorni per mantenere l’odore intenso.

- Advertisement -

2. Foglie di basilico

Le lucertole e i gechi non apprezzano l’odore del basilico, quindi tenerlo vicino può contribuire ad allontanarli. Puoi mettere dei vasi di basilico sul davanzale delle finestre o in altre aree in cui sono soliti apparire. L’odore sgradevole per loro può rendere l’ambiente meno ospitale e persuaderli a cercare un’altra dimora.

3. Sale

Il sale è un altro repellente naturale che può essere utilizzato per allontanare lucertole e gechi. Puoi distribuire sale nei punti critici, come gli spazi tra le piastrelle, i buchi dei muri o le fessure delle finestre. I cristalli di sale creeranno un ambiente sgradevole per queste creature e le dissuaderanno dal frequentare quelle aree. Tieni presente che il sale può danneggiare alcuni tipi di superfici, quindi applicalo con cautela.

4. Acqua e peperoncino

Un repellente fai-da-te può essere preparato mescolando acqua e peperoncino in polvere. Riempi una bottiglia spray con acqua e aggiungi una generosa quantità di peperoncino in polvere. Spruzza la soluzione sugli angoli dei muri, davanzali e altre superfici dove appaiono le lucertole e i gechi. L’acqua e il peperoncino combinati creeranno un odore sgradevole e piccante che li terrà lontani.

Ricorda che questi repellenti naturali possono aiutarti ad allontanare lucertole e gechi, ma potrebbero non essere completamente efficaci in caso di infestazioni gravi. In quel caso, potrebbe essere necessario chiedere l’aiuto di un professionista per affrontare il problema in modo più approfondito.