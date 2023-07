Supermercato: ecco come scegliere i prodotti sugli scaffali per una spesa consapevole

- Advertisement -

Quando facciamo la spesa al supermercato, spesso ci troviamo di fronte a innumerevoli scaffali con prodotti di vario genere. Ma sai che dietro la disposizione di quei prodotti ci sono dei trucchi che possono influenzare le tue scelte? Ecco alcuni consigli utili per fare la spesa in modo consapevole.

1. Attenzione al livello degli occhi

Il supermercato mette i prodotti più attraenti e quelli che vuole vendere di più proprio al livello degli occhi del cliente. Quindi, spesso i prodotti posti a questa altezza sono quelli che hanno un margine di profitto più alto per il supermercato. Per fare scelte più concorrenti, sposta lo sguardo e controlla anche sugli scaffali inferiori o superiori.

- Advertisement -

2. Cercare i prodotti di marca propria

I supermercati spesso offrono prodotti di marca propria, che hanno un prezzo inferiore rispetto a quelli delle marche famose. Questi prodotti sono solitamente posizionati in modo strategico, a volte vicino ai prodotti di marca per spingere i consumatori ad acquistarli. Assicurati di dargli un’occhiata perché spesso offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

3. I prodotti in cima allo scaffale

I prodotti posti sulla parte superiore degli scaffali spesso sono quelli che hanno un costo più elevato, poiché sono visibili e facilmente accessibili. Questi prodotti possono sembrare più attraenti, ma ti consigliamo di controllare anche le alternative posizionate leggermente più in basso, che potrebbero avere un prezzo più conveniente.

4. Occhio alle offerte

I supermercati amano attirare i clienti con offerte e promozioni. Tuttavia, fai attenzione a non essere ingannato dalle “offerte” che in realtà potrebbero non essere convenienti. Prima di acquistare, confronta sempre il prezzo degli articoli in offerta con quelli di altri prodotti simili per assicurarti di ottenere un vero affare.

5. La disposizione degli alimenti freschi

Quando si tratta della sezione di prodotti freschi, come frutta, verdura o carne, osserva attentamente la loro disposizione. I supermercati spesso mettono i prodotti già scaduti all’esterno in modo tale che vengano acquistati per primi. Verifica sempre la data di scadenza dei prodotti freschi e prendi quelli che saranno consumabili per un periodo più lungo.

6. Le casse vicino ai prodotti irresistibili

Gli alimenti dolci o i prodotti di spuntino come le caramelle o le patatine sono spesso posizionati vicino alle casse, proprio per tentare i clienti a fare un’ultima aggiunta al loro carrello prima di uscire. Evita di cadere in questa trappola e pensaci due volte prima di prendere qualcosa dalla fila delle casse.

Seguendo questi piccoli trucchi, potrai fare la spesa in modo più intelligente e risparmiare qualche soldo. Ricorda di prestare sempre attenzione durante la tua esperienza di shopping al supermercato, perché dietro ogni disposizione di prodotti c’è una strategia di marketing.