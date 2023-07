Come allontanare serpenti e vipere dal giardino e prevenire il loro ingresso in casa e in cantina

Le bisce e le vipere possono essere visitatori indesiderati nel nostro giardino, specialmente se viviamo in un’area rurale o vicino a boschi o campi. Questi rettili possono rappresentare un pericolo per noi e per i nostri animali domestici, quindi è importante prendere le giuste precauzioni per evitarne l’ingresso nel nostro spazio esterno.

Evitare l’ingresso di bisce e vipere in casa e in cantina

Le bisce e le vipere possono trovare strade per entrare in casa e in cantina, quindi è fondamentale prendere misure preventive per proteggere questi spazi interni. Ecco alcuni suggerimenti su come evitare l’ingresso di questi rettili:

Serpenti e bisce ilCiriaco.it

Misure preventive nel giardino

– Rimuovere i nascondigli: Le bisce e le vipere tendono a cercare riparo in cespugli, arbusti e ammucchiate di legna. Mantenere il giardino ben pulito e libero da tali nascondigli ridurrà le possibilità che questi rettili si avvicinino alla nostra casa.

– Tagliare l’erba alta: Le bisce e le vipere preferiscono muoversi in luoghi con erba alta, dove possono rimanere nascoste. Mantenere l’erba del nostro giardino corta e ben curata li terrà lontani.

– Costruire recinzioni: Se viviamo in un’area particolarmente a rischio, una recinzione può essere un efficace deterrente per tenere lontane bisce e vipere dal nostro giardino. Assicuriamoci che la recinzione sia abbastanza alta da impedire loro di saltarla o superarla.

Misure preventive in casa e in cantina

– Sigillare le fessure e le crepe: Controlliamo attentamente porte, finestre e ogni punto in cui i rettili potrebbero trovare un varco per entrare in casa o in cantina. Sigillare accuratamente tutte le fessure e le crepe può aiutare a prevenire l’ingresso indesiderato di bisce e vipere.

– Utilizzare serramenti di protezione: Se viviamo in una zona ad alto rischio, potremmo considerare l’installazione di serramenti di protezione alle finestre o porte esterne. Questi tipi di reti o grate possono fornire un’ulteriore barriera per evitare l’ingresso dei rettili in casa.

– Conservare i prodotti chimici in modo sicuro: Le bisce e le vipere possono essere attratte da prodotti chimici come insetticidi e repellenti per roditori. Assicuriamoci di conservare tali sostanze in contenitori chiusi e in luoghi sicuri, onde evitare di attirare questi rettili indesiderati.

Ricordiamo sempre di mantenere un atteggiamento cauto nei confronti dei serpenti e di non tentare di affrontarli da soli, specialmente se non abbiamo esperienza. In caso di presenza di bisce o vipere nel nostro giardino o in casa, è consigliabile contattare un esperto o un servizio di emergenza appropriato per prendere in carico la situazione.