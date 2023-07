Coprire le pareti e decorare i pergolati esterni con 5 rampicanti profumati resistenti al caldo e che non sporcano

Se vi piace trascorrere il tempo all’aperto nel vostro giardino, patio o terrazza, sicuramente desiderate creare un’atmosfera accogliente e piacevole. Una delle migliori soluzioni per ottenere questo risultato è l’uso di rampicanti profumati, capaci di coprire muri e decorare pergolati esterni con il loro splendore e il loro aroma. Inoltre, è importante scegliere delle piante che siano resistenti al caldo e che non sporcano molto, per mantenere l’area circostante sempre pulita e ordinata.

Gelsomino (Jasminum officinale)

Il gelsomino è uno dei rampicanti più apprezzati per la sua meravigliosa fragranza e i suoi fiori bianchi a forma di stella che si aprono nel tardo pomeriggio per diffondere il loro profumo durante le serate. È una pianta resistentissima che cresce bene anche in climi caldi e non richiede moltissime cure. È l’ideale per profumare arredi esterni come pergolati e gazebo, creando un’atmosfera romantica e rilassante.

Rampicanti terrazze patio ilCiriaco.it

Passiflora (Passiflora incarnata)

La passiflora, anche conosciuta come fiore della passione, è una pianta tropicale ideale per coprire pergolati grazie ai suoi lunghi tralci che possono raggiungere anche i 10 metri di lunghezza. I suoi fiori grandi e colorati, che vanno dal rosa al viola, aggiungono una nota di vivacità all’ambiente. La passiflora è una pianta resistente al caldo e richiede solo annaffiature moderate. Inoltre, attira farfalle e api, trasformando il vostro giardino in un’oasi di vita.

Catambra (Campsis radicans)

La catambra è una pianta rampicante che offre uno spettacolo unico grazie ai suoi fiori simili a trombette di un intenso colore rosso-arancio. Questa pianta è perfetta per coprire le pareti esterne della casa o qualsiasi altro supporto verticale, come una pergola, grazie alla sua capacità di aderire con i suoi robusti viticci. La catambra è estremamente resistente al caldo e richiede poca manutenzione.

Glicine (Wisteria sinensis)

Il glicine è un altro rampicante molto popolare grazie alla sua spettacolare fioritura primaverile. I suoi fiori pendenti, che possono essere viola, rosa o bianchi, si presentano in grappoli a cascata creando uno spettacolo mozzafiato. Il glicine richiede un supporto solido per crescere, come un pergolato o un muro, e viene apprezzato per la sua resistenza al caldo. Tuttavia, è importante ricordare che il glicine può sporcare con il suo abbondante fogliame, quindi è consigliabile posizionarlo in una zona dove la caduta delle foglie non crei fastidi.

Caprifoglio (Lonicera japonica)

Il caprifoglio è una pianta rampicante sempreverde che offre una folta vegetazione e fiori profumati che variano dal bianco al giallo al rosso. Questa pianta è perfetta per decorare pergolati, grate o muri grazie alla sua capacità di aderire attraverso i suoi viticci. Il caprifoglio è resistente al caldo e richiede solo annaffiature moderate. La sua fragranza dolce attira insetti impollinatori come le farfalle e le api, rendendo il vostro spazio esterno ancora più vivace e colorato.

Questi 5 rampicanti profumati resistenti al caldo non solo daranno un tocco di bellezza al vostro giardino, ma vi permetteranno anche di godere di meravigliose fragranze durante le vostre serate all’aperto. Coprendo muri e decorando pergolati esterni, creerete un ambiente invitante e piacevole, che vi farà amare ancora di più il vostro spazio esterno.