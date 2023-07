Come arredare la stanza degli ospiti-studio? Accogliente, pratica e multifunzione con pochi semplici passi

La stanza degli ospiti-studio è un ambiente molto importante all’interno di una casa. Deve essere accogliente e confortevole per gli ospiti, ma anche funzionale e adatto per essere utilizzato come uno studio quando non c’è nessuno in visita. Ecco alcune semplici mosse per arredare questa stanza in modo pratico e multifunzionale.

Scelta dei colori

Per creare un’atmosfera accogliente e rilassante, è bene scegliere colori neutri come il bianco, il beige o il grigio per le pareti della stanza. Questi colori creano uno sfondo pulito e luminoso, adatto sia per ospiti che per momenti di studio e concentrazione. È possibile aggiungere tocchi di colore tramite gli arredi e gli accessori presenti nella stanza.

Arredare stanza degli ospiti studio ilCiriaco.it

Letto e scrivania

Il cuore della stanza degli ospiti-studio è rappresentato dal letto e dalla scrivania. Optare per un letto confortevole e accogliente, magari con un materasso di qualità e una testiera imbottita. Se lo spazio lo permette, scegliere una scrivania ampia e funzionale, dove poter lavorare comodamente con il proprio laptop o poter studiare senza problemi.

Organizzazione degli spazi

In una stanza multifunzione come questa, è essenziale organizzare bene gli spazi. Scegliere armadi o cassettiere che offrano un’ampia capacità di immagazzinamento per poter riporre vestiti e oggetti personali degli ospiti. Inoltre, non dimenticare di includere scaffali o mensole, dove è possibile riporre libri, materiali di studio e oggetti decorativi.

Illuminazione

L’illuminazione è un fattore cruciale per creare un ambiente accogliente e funzionale. Assicurarsi di avere una buona luce generale nella stanza, magari tramite un lampadario o una plafoniera. Inoltre, aggiungere anche punti luce specifici, come una lampada da tavolo sulla scrivania e luci notturne vicino al letto per offrire un’illuminazione più intima e rilassante durante la notte.

Dettagli decorativi

Infine, bisogna aggiungere alcuni dettagli decorativi per rendere la stanza degli ospiti-studio più accogliente e personale. Scegliere quadri, fotografie o poster che rispecchino i propri gusti e interessi. Aggiungere anche qualche pianta o fiore per dare un tocco di freschezza all’ambiente.

Conclusioni

Arredare la stanza degli ospiti-studio in modo accogliente, pratico e multifunzionale può sembrare una sfida, ma seguendo queste semplici mosse è possibile creare un ambiente perfetto per gli ospiti e per dedicarsi allo studio. Bisogna ricordarsi di avere cura dei dettagli e di scegliere arredi e accessori che rispecchino la propria personalità, così da creare un ambiente unico e piacevole.