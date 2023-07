Addio al disordine in cucina: ecco come organizzare le spezie ottimizzando gli spazi

Se hai mai trascorso ore a cercare quella singola spezia che ti serve per arricchire il tuo piatto, sai quanto può essere frustrante avere una cucina disordinata. Fortunatamente, ci sono modi semplici per organizzare le spezie e ottimizzare gli spazi, rendendo la cucina un luogo funzionale e ordinato.

Tenere le spezie a portata di mano

Il primo passo per sistemare le spezie è assicurarsi di tenerle a portata di mano durante la preparazione dei pasti. Esistono diversi supporti magnetici che possono essere fissati sul retro di una porta di un mobiletto o sul lato del frigorifero. In questo modo, le spezie saranno facilmente accessibili senza occupare ulteriori spazi sul bancone.

Etichettare i barattoli

Anche se sembra una cosa ovvia, etichettare i barattoli è fondamentale per trovare rapidamente le spezie desiderate. Utilizza etichette o cartellini adesivi per annotare il nome di ogni spezia. Inoltre, puoi organizzare le spezie in ordine alfabetico per semplificarne ulteriormente la ricerca.

Scegliere contenitori adatti

I contenitori delle spezie dovrebbero essere scelti in modo da consentire una facile consultazione e prelievo. Si consiglia di utilizzare barattoli trasparenti o contenitori con coperchio a chiusura ermetica. Questo ti permetterà di dare un’occhiata veloce a tutte le spezie senza dover aprire ciascun barattolo.

Dividere le spezie in categorie

Un’altra tecnica per organizzare le spezie è quella di dividerle in categorie. Per esempio, puoi creare aree specifiche per le spezie italiane, orientali o piccanti. Questo metodo ti aiuterà a individuare rapidamente la categoria di spezie che stai cercando, riducendo il tempo speso nella ricerca.

Sfruttare gli spazi inutilizzati

Molte cucine hanno spazi inutilizzati che possono essere convertiti in zone per le spezie. Per esempio, puoi utilizzare il lato interno delle ante dei mobili o appendere una barra magnetica sul retro dello sportello del mobiletto. Questi spazi solitamente non vengono sfruttati e possono offrire una soluzione pratica per organizzare le spezie.

Idee creative per esporre le spezie

Se sei alla ricerca di idee creative per mostrare le tue spezie, puoi ottenere ispirazione da diverse fonti. Per esempio, potresti utilizzare una lavagnetta magnetica con i nomi delle spezie scritti sopra. In alternativa, puoi installare scaffali a pioli sulle pareti dietro il bancone. In questo modo, le spezie saranno esposte e aggiungeranno un tocco di stile alla tua cucina.

In conclusione, organizzare le spezie in cucina può sembrare una sfida, ma con un po’ di pianificazione e creatività si può trovare un sistema che permetta di rintracciare facilmente ciò di cui abbiamo bisogno. Seguendo i suggerimenti sopra menzionati, diciamo addio al disordine e diamo il benvenuto a una cucina ordinata e funzionale.