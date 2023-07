Come rimuovere le macchie di rossetto, cipria e fondotinta dalle camicie: consigli facili e veloci dai truccatori per colletti, polsini e tasche.

Togliere le macchie di rossetto, cipria e fondotinta dalle camicie è sempre un’impresa, ma con i consigli facili e veloci dei truccatori per colletti, polsini e tasche diventerà uno scherzo.

Macchie di rossetto

Le macchie di rossetto sulle camicie possono sembrare un incubo da pulire, ma seguendo alcuni semplici passaggi puoi eliminare facilmente questo problema. Ecco cosa fare:

1. Pre-tratta la macchia con un detergente delicato o con un po’ di alcool denaturato. Applica il detergente direttamente sulla macchia e lascialo agire per alcuni minuti.

2. Scalda un asciugacapelli e posizionalo a una distanza di 10-15 cm dalla macchia di rossetto. Il calore aiuterà a sciogliere il rossetto e faciliterà l’assorbimento del detergente.

3. Strofina delicatamente la macchia con un panno pulito o una spazzola a setole morbide. Fai attenzione a non danneggiare i tessuti delicati delle camicie.

4. Lava normalmente la camicia a mano o in lavatrice, utilizzando un detergente delicato. Assicurati di seguire le istruzioni di lavaggio del produttore.

Macchie di cipria

Le macchie di cipria sono comuni nelle camicie, soprattutto sul colletto e sui polsini. Tuttavia, puoi rimuoverle facilmente seguendo questi consigli:

1. Scuoti delicatamente la camicia all’aperto per rimuovere il maggior quantitativo di cipria possibile. Assicurati di farlo in un’area ben ventilata per evitare di inalare la polvere.

2. Spruzza un po’ di amido di mais sulla macchia di cipria. L’amido di mais assorbirà l’olio dalla cipria, rendendo la macchia più facile da rimuovere.

3. Utilizza un pennello a setole o un panno pulito per strofinare delicatamente la macchia con l’amido di mais. Prova a non sfregare troppo energicamente per evitare di danneggiare il tessuto.

4. Lava la camicia come di consueto, utilizzando un detergente delicato. Controlla le istruzioni di lavaggio per la temperatura e i cicli di lavaggio appropriati.

Macchie di fondotinta

Le macchie di fondotinta possono sembrare particolarmente ostinate, ma con un po’ di pazienza e i seguenti suggerimenti, riuscirai a rimuoverle facilmente dalle camicie:

1. Applica un po’ di detergente liquido direttamente sulla macchia di fondotinta. Assicurati che il detergente sia adatto al tessuto della tua camicia.

2. Strofina delicatamente la macchia con un panno pulito o una spazzola a setole morbide. Prova a non sfregare troppo forte per evitare di spargere ulteriormente la macchia.

3. Lava la camicia secondo le istruzioni del produttore, utilizzando acqua fredda o tiepida. Evita di utilizzare acqua calda, poiché potrebbe fissare la macchia.

4. Se la macchia persiste, puoi provare a rimuoverla con un detergente specifico per le macchie difficili o rivolgerti a una lavanderia professionale per una pulizia a secco.

Ricorda sempre di verificare le etichette di cura del tessuto delle camicie e di testare sempre i prodotti di pulizia su una piccola area nascosta del tessuto prima di utilizzarli sulla macchia evidente.