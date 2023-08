Allontana i piccioni: 7 soluzioni fai-da-te per proteggere casa tua!

I piccioni possono essere una vera piaga quando si tratta di proteggere la nostra casa. Questi uccelli possono sporcare e danneggiare le facciate degli edifici, i balconi e persino i giardini. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni fai-da-te per allontanarli e proteggere la nostra proprietà. In questo articolo, ti presenteremo sette idee creative e convenienti per tenere lontani i piccioni!

1. Reti antipiccione

Le reti antipiccione sono una soluzione efficace per proteggere le aree aperte come i balconi e i giardini. Queste reti sono generalmente realizzate in nylon resistente e possono essere installate facilmente con l’uso di ganci o tiranti. Le reti creano una barriera fisica che impedisce ai piccioni di avvicinarsi agli spazi protetti. Assicurati di coprire anche gli angoli e le aree di accesso dove i piccioni potrebbero tentare di attraversare.

2. Spaventapiccioni

Gli spaventapiccioni sono un metodo visivo per allontanare questi fastidiosi volativi. Puoi realizzarli da solo con l’uso di materiali comuni come vecchi CD, nastri riflettenti o fili metallici. Appendi queste creazioni fai-da-te vicino alle aree che vuoi proteggere. Quando battono al vento o riflettono la luce del sole, gli spaventapiccioni creano un effetto visivo che spaventa gli uccelli.

3. Gel repellenti

I gel repellenti sono un’altra soluzione efficace per allontanare i piccioni. Questi gel normalmente contengono sostanze repellenti naturali come olio di menta od oli essenziali. Applica il gel su superfici come ringhiere e cornicioni. Il gel crea una sensazione appiccicosa e sgradita per i piccioni, impedendo loro di posarsi su quelle aree. Ricorda di rimuovere e riapplicare il gel periodicamente per mantenere l’efficacia.

4. Ultrasuoni

Un altro metodo per allontanare i piccioni è l’uso di dispositivi a ultrasuoni. Questi dispositivi emettono suoni ad alta frequenza che sono impercettibili all’orecchio umano ma fastidiosi per gli uccelli. Puoi acquistare un dispositivo a ultrasuoni specifico per allontanare i piccioni o costruirne uno fai-da-te utilizzando un vecchio telefono cellulare o un lettore MP3. Posiziona il dispositivo nelle aree di interesse per creare una zona sgradita per i piccioni.

5. Spine antipiccione

Le spine antipiccione sono un metodo per tenere lontani i piccioni dai punti di accesso come cornicioni o finestre. Queste spine, solitamente realizzate in plastica o metallo, creano una superficie appuntita che rende difficile la posa per i piccioni. Puoi installare le spine utilizzando appositi adesivi o colla. Assicurati di coprire tutte le aree in cui i piccioni potrebbero cercare di posarsi o nidificare.

6. Lattice di plastica

Il lattice di plastica è un’altra opzione da considerare per proteggere la tua casa dai piccioni. Questo materiale crea una barriera visiva e fisica per gli uccelli. Puoi usare il lattice come un tendaggio su balconi o finestre. Basta tagliare il lattice nelle dimensioni desiderate e fissarlo con l’uso di pioli o ganci. Assicurati di lasciare abbastanza spazio tra il lattice per consentire una buona ventilazione.

7. Dissuasori alimentari

I piccioni sono attratti dalla disponibilità di cibo. Un modo per allontanarli è rimuovere le fonti di cibo. Assicurati di non lasciare cibo o briciole in giro per la tua casa. Rimuovi anche i secchi per l’acqua o coprili in modo che i piccioni non possano utilizzarli come fonte di idratazione. In questo modo, i piccioni saranno meno inclini a frequentare la tua casa.

In conclusione, proteggere casa tua dai piccioni non è complicato e può essere fatto con soluzioni fai-da-te creative ed economiche. Le reti antipiccione, gli spaventapiccioni, i gel repellenti, gli ultrasuoni, le spine antipiccione, il lattice di plastica e i dissuasori alimentari sono tutti metodi efficaci per tenere lontani i piccioni. Scegli la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze e goditi una casa libera da aggravio!