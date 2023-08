Come decorare il tuo giardino riciclando i tuoi oggetti: ecco cosa fare

Il giardino è spesso considerato come un’estensione della casa, un luogo dove trascorrere il tempo libero e rilassarsi. Per rendere il tuo giardino ancora più accogliente e unico, puoi utilizzare oggetti riciclati per creare delle originali decorazioni. Non solo risparmierai denaro, ma contribuirai anche alla riduzione dei rifiuti e al riciclaggio. Ecco alcune idee per decorare il tuo giardino riciclando oggetti di uso quotidiano.

1. Lattine come fioriere

Le lattine di alluminio vuote possono essere facilmente trasformate in fioriere colorate e decorative. Lavale bene e rimuovi l’etichetta. Poi, dipingile con colori luminosi e allegri. Puoi anche decorare le lattine con disegni o decoupage utilizzando carta colorata o ritagli di riviste. Riempile con terra e piantaci dei fiori o delle piante aromatiche. Posiziona le lattine su un ripiano o appendile a una ringhiera per creare un’atmosfera viva e accogliente nel tuo giardino.

2. Pneumatici come sedie

I vecchi pneumatici possono essere trasformati in sedie originali e confortevoli per il tuo giardino. Pulisci e dipingi gli pneumatici con una vernice resistente alle intemperie. Poi, aggiungi uno strato di imbottitura sulla parte superiore dello pneumatico e rivestilo con del tessuto resistente all’acqua. Infine, basta appoggiare uno o più cuscini sulla superficie dello pneumatico e avrai una nuova seduta per il tuo spazio esterno.

3. Bottiglie di plastica come pendenti luminosi

Le bottiglie di plastica possono essere trasformate in splendidi pendenti luminosi da appendere nelle zone del giardino. Taglia la parte superiore delle bottiglie, lasciando solo il corpo cilindrico. Quindi, crea delle decorazioni incise sulle bottiglie o crea dei fori per far passare la luce. Infine, posiziona una candela LED all’interno della bottiglia e appendi i pendenti sugli alberi o sui recinti per creare un’atmosfera romantica.

4. Pallet come tavolini

I pallet in legno possono essere trasformati in tavolini versatili per il tuo giardino. Puliscili accuratamente e ridipingili con un colore di tua scelta. Poi, sovrapponili in modo da creare una struttura solida. Utilizza il tavolino per posizionare piante, una lampada solare o semplicemente come piano d’appoggio per rilassarti all’aperto.

5. Barattoli di vetro come lanterne

I barattoli di vetro vuoti possono essere trasformati in lanterne luminose per il tuo giardino. Pulisci e rimuovi le etichette dai barattoli. Aggiungi della sabbia colorata o ciottoli sul fondo del barattolo per stabilizzare una candela LED. Appendi i barattoli sugli alberi o posizionali su una mensola per creare un’atmosfera magica durante le serate estive.

In conclusione, riciclando i tuoi oggetti puoi creare decorazioni originali e uniche per il tuo giardino. Sii creativo e dà nuova vita agli oggetti di uso quotidiano. Trasforma le lattine in fioriere, gli pneumatici in sedie, le bottiglie di plastica in pendenti luminosi, i pallet in tavolini e i barattoli di vetro in lanterne. In questo modo, non solo creerai un giardino personalizzato, ma contribuirai anche a preservare l’ambiente riducendo i rifiuti.