Rimuovere i peli di gatti e cani dal vostro bucato: Ecco come fare

Essere proprietari di animali domestici può essere meraviglioso, ma ciò comporta spesso anche la presenza di peli ovunque, compreso nel bucato. Se avete un gatto o un cane che perde molti peli, sapete quanto possa essere frustrante rimuoverli dai vestiti appena lavati. Ma non disperate, ci sono dei semplici trucchi che vi aiuteranno a eliminare i peli di gatti e cani dal vostro bucato. Ecco come fare:

1. Prima di lavare

Prima di mettere i vestiti nella lavatrice, utilizzate un rullo adesivo per animali per rimuovere i peli in eccesso. Questo aiuterà a ridurre la quantità di peli presenti nel bucato. In alternativa, potete utilizzare un guanto da cucina umido e passarlo delicatamente sui tessuti per raccogliere i peli.

2. Aggiungete aceto

Aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco alla lavatrice durante il ciclo di lavaggio può aiutare a eliminare i peli. L’aceto, infatti, contribuisce a ridurre l’elettricità statica, rendendo più facile per i peli staccarsi dai tessuti durante il lavaggio. Inoltre, l’aceto svolge anche un’azione disinfettante e deodorante.

3. Utilizzate le palline da tennis

Inserite alcune palline da tennis pulite nella lavatrice insieme al bucato. Le palline aiuteranno a creare un movimento più vigoroso durante il ciclo di lavaggio, agitando i tessuti e rimuovendo i peli incollati ai vestiti.

4. Asciugatrice e asciugamani

Dopo aver lavato i vestiti, metteteli nell’asciugatrice insieme a degli asciugamani puliti. Gli asciugamani attrarranno i peli, aiutando a rimuoverli dai vestiti durante il ciclo di asciugatura. Assicuratevi di svuotare l’apposito filtro dell’asciugatrice dopo ogni asciugatura per rimuovere i peli accumulati.

5. Utilizzare un rotolo adesivo

Dopo aver asciugato i vestiti, passate un rotolo adesivo per animali (o un nastro adesivo largo) sui tessuti per raccogliere eventuali peli rimasti. In alternativa, potete anche utilizzare un guanto da cucina umido per raccogliere i peli rimasti sulle superfici tessili.

Seguendo questi semplici consigli, riuscirete a eliminare la maggior parte dei peli di gatti e cani dal vostro bucato. Ricordate di prestare attenzione ai tessuti più delicati e di utilizzare gli appositi prodotti per la cura del bucato, per evitare danni o scolorimenti. In questo modo, potrete godervi indumenti freschi e puliti senza la fastidiosa presenza dei peli degli animali domestici.