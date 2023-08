Come sbarazzarsi dei gechi in casa e in giardino: ecco il trucco

I gechi sono rettili comuni in molte parti del mondo, inclusa l’Italia. Spesso si trovano nelle nostre case e nei nostri giardini in cerca di cibo, riparo e acqua. Sebbene i gechi siano creature inoffensive e utili per l’ecosistema, alcune persone potrebbero sentirsi a disagio in loro presenza. Se desideri allontanare i gechi dalla tua casa e dal tuo giardino, ecco alcuni efficaci rimedi raccomandati dagli esperti.

Mantieni l’ambiente pulito

I gechi sono attratti da cibo e rifiuti lasciati in giro, quindi la prima linea di difesa è mantenere l’ambiente pulito. Assicurati di ripulire i residui di cibo, come briciole o avanzi di pasti, che potrebbero attirare i gechi. Inoltre, rimuovi regolarmente i rifiuti, come foglie cadute o detriti vegetali, che potrebbero fornire loro nascondigli.

Sigilla le fessure e le crepe

I gechi sono noti per infiltrarsi attraverso fessure e crepe molto piccole. Per evitare che entrino nella tua casa, controlla attentamente finestre, porte e altri punti di accesso. Sigilla qualsiasi fessura con silicone o calafataggio per prevenire la loro intrusione. Assicurati anche di chiudere correttamente porte e finestre per limitare le possibilità di ingresso.

Utilizza repellenti naturali

Esistono alcuni repellenti naturali che possono aiutare a tenere i gechi lontani. Per esempio, puoi spruzzare dell’aceto bianco o dell’olio di neem in punti strategici come finestre e angoli delle stanze. L’odore forte di questi repellenti può scoraggiare i gechi dal frequentare la zona. Tuttavia, assicurati di non spruzzare su superfici delicate o porose che potrebbero danneggiarsi a contatto con questi prodotti.

Libera il giardino dagli insetti

I gechi sono predatori di insetti e si nutrono di mosche, zanzare e altri fastidiosi insetti che potrebbero infestare il tuo giardino. Mantenere il tuo giardino libero da insetti può scoraggiare i gechi dal stabilirsi nelle vicinanze. Puoi utilizzare insetticidi naturali o metodi biologici per tenere sotto controllo la popolazione di insetti nel tuo giardino.

Fai rumore

I gechi sono animali notturni e sono sensibili ai rumori forti. Se desideri allontanarli, puoi fare rumore nella loro zona durante la notte, per esempio utilizzando strumenti musicali o piccoli apparecchi rumorosi. Questo disturberà i loro percorsi abituali e li spingerà a cercare un ambiente più tranquillo.

Ricorrere a un esperto

Se i metodi sopra descritti non risultano efficaci, è possibile consultare un esperto nel controllo degli animali indesiderati. Gli esperti sapranno individuare le aree di ingresso dei gechi e proporranno soluzioni specifiche per il problema. Ricorda che è sempre importante prendere in considerazione metodi umani e sicuri per allontanare queste creature, senza causare loro danni o stress e rispettando l’equilibrio dell’ecosistema.

Allontanare i gechi può richiedere pazienza e costanza, ma con l’aiuto delle soluzioni sopra indicate, puoi liberare la tua casa e il tuo giardino da queste creature in modo sicuro ed efficace.