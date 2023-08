Come allontanare i cinghiali dalle proprie abitazioni o campagne: scopri cosa devi fare subito

Se vuoi sapere come allontanare i cinghiali dalla tua abitazione o dalla campagna, in questo articolo ti spiegheremo cosa devi fare immediatamente.

1. Mantieni pulite le aree esterne

Una delle prime azioni che puoi fare per allontanare i cinghiali dalle tue abitazioni o campagne è quella di mantenere pulite le aree esterne. Rimuovi i rifiuti, l’erba alta e la roba da mangiare in modo da ridurre al minimo le fonti di cibo e i nascondigli per i cinghiali.

2. Chiudi adeguatamente i bidoni dei rifiuti

I cinghiali sono attratti dai rifiuti, quindi è importante chiudere adeguatamente i bidoni per evitare che possano essere aperti. Utilizza bidoni con chiusure a scatto o sistemi di bloccaggio per impedire l’accesso ai cinghiali.

3. Utilizza recinzioni o barriere

Installare recinzioni o barriere intorno alla tua proprietà può aiutare a tenere lontani i cinghiali. Assicurati che siano sufficientemente alte (almeno 1,5 metri) e interrate per impedire ai cinghiali di scavare o distruggere la struttura.

4. Rimuovi fonti di acqua

I cinghiali hanno bisogno di acqua per sopravvivere, quindi limita la loro accessibilità rimuovendo fonti d’acqua artificiali come vasche o contenitori. Inoltre, ripara eventuali perdite d’acqua nelle tubature esterne per ridurne l’attrattiva.

5. Utilizza repellenti naturali

Esistono alcuni repellenti naturali che possono allontanare i cinghiali dalle tue abitazioni o campagne. Per esempio, puoi utilizzare fiori di lavanda, aglio o peperoncino, poiché l’odore forte di queste piante può scoraggiare i cinghiali.

6. Chiedi l’aiuto di esperti

Se non riesci a risolvere il problema da solo, è sempre consigliabile richiedere l’intervento di esperti. Contatta le autorità competenti o dei professionisti specializzati nella gestione della fauna selvatica per ottenere ulteriori consigli e assistenza.

7. Evita di alimentare i cinghiali

Non alimentare volontariamente i cinghiali. Anche se può sembrare un modo per tenerli lontani, in realtà potrebbe incoraggiare il loro ritorno e aumentare la loro dipendenza dall’uomo. Inoltre, potrebbero diventare più aggressivi nel cercare cibo.

Riepilogo

Allontanare i cinghiali dalle proprie abitazioni o campagne richiede una combinazione di strategie, come mantenere pulite le aree esterne, chiudere adeguatamente i bidoni dei rifiuti, utilizzare recinzioni o barriere, rimuovere fonti di acqua, utilizzare repellenti naturali e chiedere l’aiuto di esperti. È importante adottare misure preventive per evitare problemi con i cinghiali e proteggere la propria proprietà.