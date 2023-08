I bonsai più adatti per l’interno: ecco quali avere

Quando si desidera coltivare un bonsai all’interno di casa, è importante scegliere una varietà adatta alle condizioni di luce e temperatura presenti. Alcuni bonsai sono più adatti a vivere in ambienti chiusi rispetto ad altri. Ecco una lista dei bonsai più adatti da avere dentro casa.

1. Ficus Retusa

Il Ficus Retusa, o Ficus del Banyan come è comunemente conosciuto, è uno dei bonsai più popolari per l’uso in ambienti interni. È una pianta robusta che può tollerare una varietà di condizioni diverse. Il Ficus Retusa richiede una buona esposizione alla luce, ma deve essere protetto dalla luce solare diretta, specialmente durante i mesi estivi.

2. Zelkova Parvifolia

La Zelkova Parvifolia è un’altra scelta eccellente per un bonsai da tenere all’interno di casa. È un albero molto resistente che può sopportare anche le condizioni meno ideali. La Zelkova Parvifolia richiede una luce moderata e deve essere annaffiata con regolarità per mantenere il terreno umido.

3. Carmona Microphylla

La Carmona Microphylla, o anche conosciuta come Ginseng Ficus, è un’altra varietà di bonsai adatta per l’interno di casa. È un albero sempreverde e può essere coltivato in un ambiente relativamente meno luminoso rispetto ad altre specie di bonsai. La Carmona Microphylla richiede una buona umidità e deve essere regolarmente potata per mantenere la forma desiderata.

4. Crassula Ovata

La Crassula Ovata, conosciuta anche come Albero di Giada o Albero dei soldi, è una pianta grassa adatta per la coltivazione interna come bonsai. È un albero facile da coltivare e richiede una luce moderata. La Crassula Ovata è anche nota per la sua capacità di resistere ad attenzioni più irregolari, rendendola una scelta popolare per i principianti.

Conclusione

Ora che hai una lista dei bonsai più adatti per la coltivazione all’interno di casa, puoi scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Ricorda di fornire al tuo bonsai le cure e l’attenzione necessarie per mantenerlo sano e prosperoso.