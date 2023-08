Sciroppo di menta fatto in casa: ecco come prepararlo

Il mentolo ha un incredibile potere di rinfrescare il nostro palato e la nostra mente. Per godere di questo fantastico sapore in ogni momento senza doversi affidare a prodotti industriali che contengono spesso ingredienti artificiali o conservanti aggiunti, è possibile preparare in casa lo sciroppo alla menta in modo completamente naturale e dal gusto autentico.

Ingredienti

Per preparare lo sciroppo alla menta fatto in casa, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 tazza di foglie di menta fresca (circa 20 grammi);

2 tazze di acqua;

2 tazze di zucchero;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale).

Procedimento

Inizia lavando accuratamente le foglie di menta per rimuovere eventuali impurità; In una pentola, porta a ebollizione l’acqua e aggiungi le foglie di menta. Lascia bollire per 2-3 minuti; Rimuovi la pentola dal fuoco e lascia raffreddare il liquido con le foglie di menta per almeno 30 minuti; Dopo il periodo di raffreddamento, filtra il liquido con un colino per separare le foglie di menta, ottenendo così un liquido di colore verde brillante, Rimetti il liquido filtrato nella pentola e aggiungi lo zucchero. Mescola bene per far sciogliere lo zucchero completamente; Accendi il fuoco basso e continua a mescolare fino a quando il liquido non diventa denso e sciropposo. Questo richiederà circa 10-15 minuti; Se desideri arricchire il gusto, puoi aggiungere un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mescola bene; Una volta raggiunta la consistenza desiderata, spegni il fuoco e lascia raffreddare lo sciroppo alla menta fatto in casa; Trasferisci il tuo sciroppo alla menta in bottiglie di vetro sterilizzate e conserva in frigorifero.

Utilizzo

Lo sciroppo alla menta fatto in casa può essere utilizzato in diverse preparazioni. Puoi aggiungerlo a bevande fredde come limonata, tè freddo o cocktail per donare una nota di freschezza unica. Inoltre, è perfetto per aromatizzare gelati, dolci, creme e dessert in generale.

Sperimenta con le dosi per trovare il sapore che più ti piace e lasciati sorprendere dal sapore fresco e autentico dello sciroppo alla menta fatto in casa!