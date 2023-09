Vite al limite, ecco la paziente che ha fatto piangere Nowzaradan di gioia

By

Il dottor Nowzaradan si è emozionato con una delle sue pazienti di Vite al limite: ecco di chi si tratta e qual è la sua storia.

Il docu-reality show trasmesso su Real Time in Italia è riuscito a conquistare migliaia di telespettatori appassionati alle storie dei vari protagonisti che si sono susseguiti nel corso delle stagioni. In una puntate, una delle pazienti ha fatto piangere il chirurgo bariatrico.

È dal 2013 che Vite al limite va in onda sulle reti italiane, continuando ad essere uno sei programmi più seguiti e considerati dal pubblico televisivo. Le storie dei personaggi sono sempre drammatiche e la maggior parte di loro hanno un passato difficile alle spalle. Una delle storie più complicate conosciute dai telespettatori è quella di Alicia Kirgan, la donna che ha catturato l’attenzione per le vicende drammatiche che hanno caratterizzato la sua vita. La ragazza era originaria dell’Illinois ed ha deciso di partecipare alla trasmissione per cambiare la sua vita.

Vite al limite, la drammatica storia di Alicia Kirgan

Quando ha deciso di partecipare a Vite al limite, Alicia Kirgan pesava 282 kg. Una condizione fisica complessa dettata dalla sua storia personale segnata da un’infanzia difficile. Il padre era un alcolizzato, mentre la mamma era sempre assente per lavoro. Per lei il cibo era la sua unica via di fuga. Una situazione che l’ha portata ad accumulare chili su chili.

La forza di volontà e la voglia di voler cambiare vita l’ha portata a contattare il dottor Nowzaradan. Alicia è riuscita a mettersi in riga e seguire la dieta rigida del medico chirurgo iraniano. In poco tempo, la giovane donna è riuscita a raggiungere i 197 kg. Mentre alla fine del suo percorso nella clinica è riuscita a perdere circa 100 kg. Un percorso straordinario che ha fatto commuovere anche il Dr. Now.

La storia di Alicia è spesso portata ad esempio dai fan della trasmissione, proprio per la tenacia e la forza di volontà della ragazza di riprendersi da una storia complicata e tornare ad avere una vita normale. Attualmente non sappiamo a quanto ammonti il suo peso, così la quantità di chili che è riuscita a perdere. Quello che però possiamo dire è che Alicia non ha mai perso di seguire le buone abitudini che le sono state impartite all’interno della trasmissione e dal team di Nowzaradan.